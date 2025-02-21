Юбка-брюки и приталенные силуэты: Андре Тан рассказал о модных трендах весны 2025

"Весна 2025 года обещает быть временем утонченности, женственности и экспериментов", - подчеркнул он.

Основная глобальная тенденция - возвращение к женственности во всех ее проявлениях. В тренде образы, которые подчеркивают природную красоту и грацию девушек и женщины.

Что будет в тренде весной 2025 года

Приталенный силуэт

В 2025 году приталенные силуэты становятся основным трендом, подчеркивая женственность и элегантность. Дизайнеры предлагают приталенные пиджаки, жакеты, платья, пальто и рубашки из плотных материалов, которые не облегают тело, а лишь слегка сужаются в области талии. Андре Тан подчеркнул, что следует обратить внимание на приталенный платья и жакеты.



Приталенные силуэты в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Драпировки

Мягкие складки, объемные рукава, струящиеся ткани создают эффект утонченности, легкости и изысканности. На пике популярности будут платья, юбки и блузы с драпировками. Мягкие драпировки придают нарядам изысканный вид, сочетая элегантность и женственность. Драпировки на юбках добавляют динамичности к образу, позволяя миксовать различные стили.



Драпировки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прозрачность

Прозрачные ткани, кружево и шифон добавляют в образ загадку и нотку романтики. Это может быть прозрачная вставка на юбке, рукавах или даже полностью прозрачный верх или низ со специальными вставками.



Прозрачные элементы одежды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Корсеты

Корсеты можно носить несколькими способами, например, поверх блуз или платьев, добавляя акцент на талию и подчеркивая женственные формы. Второй вариант - как отдельный элемент: с брюками или юбками для создания стильного и современного образа. Кроме того, корсеты могут быть частью верхней одежды, добавляя элегантности и структуры к пальто или жакетам.



Корсеты в моде весной 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бахрома

В весеннем сезоне 2025 года бахрома становится важным трендом, придавая образам динамичность и элегантность. Бахрома может украшать различные элементы гардероба, включая платья, юбки, блузки и куртки. Она придает движению и легкости, подчеркивая женственность и стиль. Бахрома активно используется в сумках, обуви, перчатках и других аксессуарах, придавая им оригинальность и выразительность.



Бахрома (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вырезы и разрезы

Вырезы на плечах, талии или спине становятся популярными не только на вечерних платьях и блузах, но и на вещах спортивного стиля. Иногда такие вырезы дополняются вставками из прозрачной сетки или шнуровкой, напоминающей корсет.

Разнообразные разрезы на одежде, расположенные в неожиданных местах, делают образы более пикантными и экстравагантными. Они могут быть на ногах, талии, плечах и других участках, добавляя нотки нежности и интриги.



Вырезы и разрезы на одежде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Юбка-брюки

Это элемент одежды, который соединяет в себе женственность юбки и практичность штанов. Это могут быть как укороченные, так и удлиненные варианты, с широкими или прямыми штанинами, что позволяет подобрать подходящий стиль для разных типов фигуры. Для повседневного образа сочетайте юбку-брюки с простыми топами или футболками и удобной обувью, например, с кедами или балетками.



Юбка-брюки (фото: instagram.com/andre_tan_official)