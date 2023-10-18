Юбки, тренчи, джинсы и костюмы: стилист назвала самые модные образы осени 2023

Юбка до колен

По словам эксперта, юбки длиной до колен в этом году снова в моде. Она рекомендует выбирать такие юбки обтягивающего фасона и сочетать их с облегающим топом и обувью на каблуках.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Прямые джинсы и пиджак

Прямые джинсы - маст хев любого сезона, а осенью они особенно красиво смотрятся с рубашкой и пиджаком. Сочетать такой образ можно с лоферами, которые не сдают позиции уже несколько лет и остаются актуальными и сейчас. Или выбрать удобные лодочки с заостренным носом, которые в этом году снова в тренде.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Тренч и джинсы

Повальное увлечение тренчами и пальто этой осенью особенно заметно. Стилист рекомендует сочетать джинсы с джинсовой рубашкой, а сверху набросить тренч или пальто.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Длинная юбка и кроссовки

И снова привет из прошлого - в моде опять юбки макси. Инна Гриненко рекомендует сочетать в своих образах такие длинные юбки с объемным верхом и дополнять обувью на низком ходу. Например, кроссовками.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Леггинсы

Не успели мы спрятать леггинсы на дальнюю полку шкафа, как можно их снова доставать. Успейте этой осенью примерить образ: леггинсы с худи, объемным пальто и лоферами или кроссовками.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Юбка мини

Давно ли вы носили юбку мини? Этой осенью они снова в моде. А в сочетании со свободным или объемным верхом и сапогами до колен - они просто становятся милым приветом из 90-х.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Кожаный тренч

Еще одна новинка сезона 2023 - кожаный тренч. Отличным дополнением к этому образу станут джинсы, облегающий топ и обувь на каблуке.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Костюмы

Вне сезонов и трендов - конечно же, костюмы. В этом году они снова популярны. Стилист рекомендует сочетать костюмы с джемперами и лоферами.

Фото: instagram.com/stylist.inna