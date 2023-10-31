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Специально к Хэллоуину. В NASA показали жуткое "лицо" Юпитера

Юпитер - планета далекая, но интересная (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Окружающая среда периодически дарит нам уникальные оптические иллюзии. Одна из них была замечена в рамках космической миссии NASA.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Юпитере и интересном "хэллоуинском" фото этой планеты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA, Youtube-канал NASA, Wikipedia.

Что известно о миссии

Миссия NASA под названием Juno ("Юнона") была запущена 5 августа 2011 года для изучения Юпитера с полярной орбиты. Речь идет об автоматической межпланетной станции, которая начала детальные исследования Юпитера 4 июля 2016 года.

Основными научными целями миссии является сбор данных о планете для исследования:

  • формирования и происхождения атмосферы
  • измерения глобального количества кислорода (воды) и азота (аммиака)
  • глубинной атмосферы
  • магнитного поля
  • гравитационного поля и распределения массы внутри планеты
  • трехмерной полярной магнитосферы и полярных сияний

Исследование других планет вещь непростая (фото: NASA/JPL)

Кто и когда сделал фотографию

7 сентября этого года межпланетная станция NASA совершала 54-й пролет вокруг Юпитера и зафиксировала бурные облака и штормы вдоль линии, разделяющей дневную и ночную стороны планеты. При этом станция находилась на высоте около 7700 км над вершинами облаков.

Низкий угол солнечного света подчеркнул сложную топографию планеты в этом регионе. В то же время облака Юпитера "сложились" в интересную оптическую иллюзию, так называемую парейдолию - ложное зрительное восприятие реальных объектов как иных.

Используя необработанные данные с камер Juno, исследователь-любитель Владимир Тарасов сделал уникальное фото.

"На снимке планета, кажется, исчезает на темном фоне космоса... Вихревые тучи Юпитера будто бы создают нахмуренное человеческое лицо. Половина изображения находится в темноте (с ночной стороны планеты), почти создавая впечатление, что лицо как будто выглядывает из-за двери", - прокомментировали эту фотографию в NASA.

Изображение действительно интересное (фото: NASA)

Основное о Юпитере

Юпитер - пятая от Солнца и самая большая планета Солнечной системы. Вместе с Сатурном, Ураном и Нептуном его классифицируют как газового гиганта.

Он - более чем вдвое массивнее всех остальных планет вместе взятых (почти в 318 раз массивнее Земли). В то же время масса Юпитера недостаточна для того, чтобы он превратился в звезду, подобную Солнцу.

Эта планета была известна людям с глубокой древности, о чем свидетельствуют мифологии и религиозные верования разных культур (месопотамской, вавилонской, греческой и т.п.).

Современное название "Юпитер" происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.

Интересно, что на Юпитере бывают мощные штормы, молнии и полярные сияния. Кроме того, в его атмосфере еще с XVII века заметно большое красное пятно - гигантский шторм.

У Юпитера есть 95 спутников, крупнейшие из которых - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто - были открыты еще в 1610 году.

Исследуют Юпитер с помощью наземных и орбитальных телескопов.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки.

Читайте также о таинственной планете больше Юпитера, которой чудом удалось выжить.

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