Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки

Ожидается, что миссия Европейского космического агентства (ESA) продлится около восьми лет. На ракету нанесли рисунок украинки Ярины Закалюжной, на котором можно заметить Юпитер, его ледяные луны и Землю. Иллюстрация девочки победила в международном конкурсе Juice up your rocket еще в 2021 году.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE pic.twitter.com/1YCuYhPr2h