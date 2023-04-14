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Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки

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Пятница 14 апреля 2023 15:54
Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки Фото: Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки (twitter.com/esa)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 апреля, во Французской Гвиане произошел запуск ракеты с межпланетной станцией Juice к Юпитеру. На нее нанесли рисунок девочки из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска ракеты.

Ожидается, что миссия Европейского космического агентства (ESA) продлится около восьми лет. На ракету нанесли рисунок украинки Ярины Закалюжной, на котором можно заметить Юпитер, его ледяные луны и Землю. Иллюстрация девочки победила в международном конкурсе Juice up your rocket еще в 2021 году.

Инженер Мануэла Барони, которая занималась разработкой межпланетной станции, высоко оценила "милый, веселый и искренний" рисунок, который размещен на носу ракеты.

Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочкиФото: рисунок украинки на ракете (esa.int)

Стоит заметить, что в рамках миссии ESA планирует исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - - Европу, Ганимед и Каллисто. Астрономы предполагают, что под их ледяной поверхностью находятся океаны жидкой воды.

Задачей миссии будет изучение спутников на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, поверхностях, а также атмосфере и окружающих Юпитер кольцах.

Напомним, ранее стало известно, что Китай в начале апреля осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник.

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