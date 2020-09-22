Фахівці склали список найбільш корисних алкогольних напоїв: ви здивуєтеся

Фахівці із США склали список найбільш корисних видів алкоголю. З'ясувалося, що крім червоного вина, у цей список потрапило темне пиво і популярний коктейль "Кривава Мері".

В топ найкорисніших напоїв увійшли: червоне вино, темне пиво, Сангрія і коктейль "Кривава Мері". Про це пише видання УНН з посиланням на Gizmodo.

Червоне вино. Цей напій має велику поживну цінність і в одній пляшці червоного вина міститься від 4% до 9% денної норми заліза, 9,4% калію і 5% магнію. Також у вині багато антиоксидантів, флавоноїдів і ресвератролу. Саме ресвератрол знижує ризик утворення тромбів і рівень "поганого" холестерину в крові.

"На додаток, червоне вино низькокалорійне. Як правило, калорійність одного келиха становить від 110 до 130", - відзначають вчені.

Темне пиво. Воно вважається низькокалорійним, оскільки в 350 мл міститься всього 128 калорій. У темного пива є антиоксидантні властивості, регулярне вживання в помірних дозах знижує ризик захворювання серцево-судинної системи, а також знижує ризик утворення тромбів.

"Кривава Мері". В цьому коктейлі дуже мало калорій, але маса поживних речовин. До складу напою входить томатний сік, активною речовиною якого є лікопен. Він захищає організм від захворювань простати. Також у ньому містяться катехіни, які захищають шкіру і зеаксантин, який захищає очі. Крім того, вітамін А, флавоноїдні антиоксиданти, каротин, ксантин, лютеїн, вітамін С і калій.

"Помідори мають протиракові властивості. А хрін, який часто додають в цей напій, має знеболювальні, антибіотичні властивості та захищає від інфекції сечовивідних шляхів", - додали вчені.

В цей коктейль іноді додають селеру, яка нормалізує кров'яний тиск, запобігає появі каменів у нирках і допомагає боротися з безсонням.

Сангрія. Цей напій дуже популярний в Іспанії і його готують з червоного вина (іноді ігристого) з додаванням свіжих фруктів, цукру і невеликої кількості міцного алкоголю – лікеру, бренді, рому.

"Завдяки вину і фруктам в напої міститься багато вітаміну С і антиоксидантів. Деякі фахівці стверджують, що Сангрія – це червоне вино у квадраті", - вказується в статті.

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