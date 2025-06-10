Спал в гробу, любил сумасшедшую. Тайная жизнь Ивана Франко, о которой не говорят в школе

Иван Франко - один из величайших деятелей украинской культуры, которого часто воспринимают сквозь призму школьных учебников. Но за стереотипами скрывается сложная, противоречивая и глубоко человеческая фигура.

Франко спал в гробах

Во время учебы в Дрогобычской гимназии Франко жил у родственников, которые были гробовщиками. Из-за нехватки места ему приходилось спать в мастерской, среди гробов, а иногда - даже внутри них. Этот жуткий опыт он позже вспоминал с горькой иронией.

У Франко было более 12 000 книг

Его личная библиотека поражала даже ученых: она насчитывала около 12 тысяч томов. Среди них - редкие философские трактаты, словари санскрита, древние переводы Библии. Книги были основой его саморазвития и источником для многочисленных переводов.

Едва не умер от голода

После одного из арестов Франко оказался в крайней нужде. У него не было денег на еду, и он три дня ничего не ел. Случайный работник отеля обнаружил Франко без сознания и спас ему жизнь.

Оставил автограф на Писаном Камне

Во время путешествия по Карпатам Франко оставил свою подпись на Писаном Камне возле села Буковец. Это место считалось сакральным еще в дохристианские времена. Франко увлекался народными легендами и верил, что земля Гуцульщины имеет особую силу.

Верил в сверхъестественное

В письмах Франко вспоминал, что во время болезней ему мерещились голоса, которые подсказывали новые идеи для произведений. Он также верил, что дух Адама Мицкевича помог ему найти утраченную драму польского классика. Его духовные поиски пересекались с мистицизмом и оккультизмом.

Использовал "драгомановку"

Франко активно поддерживал попытку реформы украинского правописания, созданную Михаилом Драгомановым. В 1878 году он опубликовал несколько текстов по этой альтернативной орфографии. Она была ближе к фонетическому принципу, но не прижилась в широком употреблении.

Львовяне купили ему дом

В начале 20 века Франко жил в большой нужде, даже не имея собственного жилья. Студенты и интеллигенция Львова собрали средства и купили для него небольшой дом. Это был жест народной благодарности и признания.

Дом № 152 на улице Франко во Львове. Архитектор Мартын Заходный (1869-1910). Сейчас Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко (фото: Википедия).

Номинирован на Нобелевскую премию

В 1916 году, после смерти Франко, его кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе. Хотя награда не была вручена посмертно, сам факт номинации является подтверждением высокой оценки его творчества. Интересно, что инициатором выступили ученые из Австро-Венгрии.

Существует лайнер, который назван в его честь

В 1960-70-х годах в СССР действовал пассажирский лайнер "Иван Франко", построенный в ГДР. Это был флагман серии круизных судов, которые обслуживали международные маршруты. Имя Франко стало символом культурного престижа.

У него была собственная подпись на деньгах

На банкноте номиналом 20 гривен, выпущенной в 2003 году, есть фрагмент текста Франко, напечатанный драгомановкой. Это уникальный случай использования реформированного правописания на государственных деньгах. Дизайн стал отсылкой к его языковой и идеологической борьбе.

Лицевая сторона банкноты номиналом 20 гривен. 2003 г. (фото: Википедия)

Писал под 99 псевдонимами

Иван Франко имел почти сто псевдонимов, среди которых - Джеджалик, Мирон, Неизвестный, Каменяр, Нирвана, Живой. Это позволяло ему печататься в цензурированных газетах и разграничивать тематику публикаций. Некоторые из его псевдонимов до сих пор остаются загадкой.

Мог стать священником

Родители Франко мечтали, чтобы сын пошел в духовный сан. Он действительно учился у дьяка, однако выбрал гимназию и дальнейший светский путь. Его дальнейшие критические взгляды на церковь были обусловлены этим ранним опытом.

Его жена имела психические расстройства

Ольга Хоружинская, жена Франко, страдала серьезными психическими заболеваниями. Ее состояние со временем только ухудшалось, что отразилось на семейной жизни. Франко, несмотря на трудности, оставался заботливым отцом четырех детей.

Иван Франко с женой и детьми на лестнице своей виллы, сентябрь 1904 г. Дети слева направо: Петр, Тарас, Анна, Андрей (фото: Википедия)

Имел политические амбиции

Франко дважды баллотировался в австрийский парламент, надеясь защитить права украинцев. Оба раза его кандидатуру блокировали из-за влияния церковной и государственной власти. Его политическое поражение стало большим разочарованием.

Вошел в список "опасных лиц"

Австро-Венгерская полиция считала Франко особо опасным интеллектуалом. Он неоднократно попадал под аресты, его письма перехватывали, а произведения изымали из библиотек. Это свидетельствует о глубоком влиянии его мысли на общество.

Писал детективы

Франко - один из первых украинских авторов, обратившихся к жанру детектива. Его произведения "Для домашнего огнища" и "Грабеж" содержат элементы расследования, интриги и психологического анализа. Это была попытка приблизить украинскую прозу к европейским стандартам.

Работал на шахте

Чтобы исследовать социальные условия труда, Франко сам устроился работать на шахту. Он не просто наблюдал, а участвовал в добыче, общался с рабочими, жил с ними. Этот опыт лег в основу многих его социальных произведений.

Писал драмы для театра прямо на улице

Франко часто писал в парках или на скамейках в центре Львова. Люди помнили, как он с блокнотом и карандашом записывал реплики для очередной драмы. Так появились знаменитые произведения "Украденное счастье" и "Сон князя Святослава".

Страдал полиартритом, но не прекращал писать

В старости Франко болел тяжелым полиартритом - не мог держать ручку. Он диктовал свои произведения сыну Андрею, не останавливая творчества даже в физической боли. Это проявление невероятной силы духа.

Похоронили его студенты, крестьяне и рабочие

Хотя власть проигнорировала похороны Франко, его гроб несли простые люди. Это было молчаливое признание его заслуг перед народом. Похороны Каменяра стали событием национального масштаба без всякого официоза. Похоронен был на Лычаковском кладбище во Львове.

Надгробный памятник на могиле Ивана Франко на Лычаковском кладбище во Львове (фото: Википедия)