История стала известна только сейчас: как украинка спасала людей во время Второй мировой
Немало историй времен Второй мировой войны становятся известными только сейчас. Одна из них - об украинке Лидии Кравченко, которая во время нацистской оккупации выдавала фальшивые медицинские справки, спасая людей от преследований.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский историк Роман Кабачий.
Ее печатную машинку и сломанную советскую печать сохранила ее правнучка, журналистка Нина Мищенко, которая сейчас живет в Ирландии.
Эти вещи теперь являются частью украинской истории. Вскоре они станут частью экспозиции в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
"Сохранилась даже печать советского лечебного органа, которую Нина вывезла с собой. Тогда было так, что фактически немцы некоторое время использовали еще советские печати. Лидия Кравченко сохранила эту печать, хотя та была уже поломана. И "штамповала" дома людям эти справки. Эту историю через некоторое время мы будем представлять в музее", - отметил Кабачий.
Дневник, переждавший войну: голос из 1940-х, который услышали сегодня
Еще одна история касается дневника Адама Згурского - украинского поляка, который вел записи во время Второй мировой войны.
"В рамках подготовки к выставке "Память.Диалог" я ознакомился с историческими материалами и написал текст о дневнике украинского поляка Адама Згурского, который передал нам его сын. Это человек, которому во время войны было чуть больше тридцати. Он писал дневник в оккупации. Адам Згурский погиб, не дожив несколько дней до победы. Он остался в оккупации, а когда Красная армия шла уже на Запад, его мобилизовали", - пояснил Кабачий.
В своей последней записи Згурский писал: "молох войны перемелет таких, как я". Он критически относился как к советской, так и к нацистской власти. В частности, в своем дневнике он отмечал: "Пресса нам 24 года пела о непобедимости, а что же вы покатились? Где теперь то бахвальство Центрального Комитета и Верховной Рады?".
"Но он остается патриотом. Пишет, что надежды других на то, что немцы дадут определенную свободу, не оправдались. Колхозы назвали общинами, та же ситуация вымогательства осталась. Саркастически пишет о тех, кто надеялся на немцев, и теперь опустили головы, осознавая возвращение Красной армии", - добавляет украинский историк.
По его словам, такие истории помогают нам окунуться в атмосферу села на Житомирщине во время нацистской оккупации и почувствовать то, что переживали его жители в те годы. А такие находки, как старая машинка, сломанная печать и дневник из оккупации помогают сохранить историю нашего народа и передать память об этих событиях следующим поколениям.
День памяти и победы над нацизмом
Ежегодно 8 мая Украина чтит память тех, кто боролся с нацизмом во время Второй мировой войны. С 2023 года эта дата официально установлена как День памяти и победы над нацизмом, в духе европейской традиции. Украина отказалась от советского культа победы. Символом этого дня является красный мак - знак скорби.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. С главной улицы страны он напомнил, в чем разница между празднованием этого дня в Киеве и Москве.
В частности глава государства отметил, что три года назад, во время записи обращения ко Дню Независимости, на Крещатике была сожжена российская техника.
"И только такой парад зло может получить здесь", - отметил в своем обращении Зеленский.
Президент также добавил, что Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе. Сейчас почти каждая украинская семья имеет героя, который боролся или борется с новым злом.