История стала известна только сейчас: как украинка спасала людей во время Второй мировой

Немало историй времен Второй мировой войны становятся известными только сейчас. Одна из них - об украинке Лидии Кравченко, которая во время нацистской оккупации выдавала фальшивые медицинские справки, спасая людей от преследований.

Ее печатную машинку и сломанную советскую печать сохранила ее правнучка, журналистка Нина Мищенко, которая сейчас живет в Ирландии.

Эти вещи теперь являются частью украинской истории. Вскоре они станут частью экспозиции в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Сохранилась даже печать советского лечебного органа, которую Нина вывезла с собой. Тогда было так, что фактически немцы некоторое время использовали еще советские печати. Лидия Кравченко сохранила эту печать, хотя та была уже поломана. И "штамповала" дома людям эти справки. Эту историю через некоторое время мы будем представлять в музее", - отметил Кабачий.

Дневник, переждавший войну: голос из 1940-х, который услышали сегодня

Еще одна история касается дневника Адама Згурского - украинского поляка, который вел записи во время Второй мировой войны.

"В рамках подготовки к выставке "Память.Диалог" я ознакомился с историческими материалами и написал текст о дневнике украинского поляка Адама Згурского, который передал нам его сын. Это человек, которому во время войны было чуть больше тридцати. Он писал дневник в оккупации. Адам Згурский погиб, не дожив несколько дней до победы. Он остался в оккупации, а когда Красная армия шла уже на Запад, его мобилизовали", - пояснил Кабачий.

В своей последней записи Згурский писал: "молох войны перемелет таких, как я". Он критически относился как к советской, так и к нацистской власти. В частности, в своем дневнике он отмечал: "Пресса нам 24 года пела о непобедимости, а что же вы покатились? Где теперь то бахвальство Центрального Комитета и Верховной Рады?".

"Но он остается патриотом. Пишет, что надежды других на то, что немцы дадут определенную свободу, не оправдались. Колхозы назвали общинами, та же ситуация вымогательства осталась. Саркастически пишет о тех, кто надеялся на немцев, и теперь опустили головы, осознавая возвращение Красной армии", - добавляет украинский историк.

По его словам, такие истории помогают нам окунуться в атмосферу села на Житомирщине во время нацистской оккупации и почувствовать то, что переживали его жители в те годы. А такие находки, как старая машинка, сломанная печать и дневник из оккупации помогают сохранить историю нашего народа и передать память об этих событиях следующим поколениям.