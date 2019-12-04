Грип почав атакувати українців: як не потрапити в зону ризику

Грип в Україні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Грип може укласти на лікарняні ліжка майже сім мільйонів українців

Грип вже почав свій наступ на українців та за останній тиждень в Києві зареєстрували вже 11 тисяч хворих. А ось вакцинувалися з початку сезону всього 90 тисяч українців. Про те, які штами грип будуть переважати взимку 2019-2020 роки, пише видання Strana.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, в Україні очікується в цьому сезоні три основні штами грипу та один додатковий. За попереднім прогнозом МОЗ, цієї зими є ризик захворіти у 6,7 мільйонів українців.

Грип в Україні (Фото: РБК-Україна)

Основні штами, які очікуються в цьому епідсезоні:

H1N1 – найпоширеніший тип, який вже неодноразово викликав епідемії і пандемії. Перші ознаки: сильний головний і м'язовий біль, озноб, лихоманка, кашель, біль у горлі, нежить, можлива тахікардія і слабкість. У більш важких випадках можлива нудота, блювання або діарея.

А/Kansas (H3N2) або Гонконгський грип – маловивчений тип вірусу і більш небезпечний. Хвороба розвивається різко і має тривалість не менше 14 днів. Симптоми: озноб, зниження апетиту, раптова температура до 39-40 градусів, головний біль, суглобовий та м'язовий біль, біль у горлі, нежить, сильна слабкість, можлива сльозоточивість. Особливо небезпечний для дітей віком до двох років, а також для літніх людей.

B/Сolorado і B/Phuket – менш небезпечний тип грипу, рідше призводить до ускладнень, однак сам перебіг хвороби проходить важко. Зустрічається тільки у людини і не викликає пандемій. Основні симптоми – такі ж, як і в інших типів грипу.

Грип в Україні 2019 (Фото: УНІАН)

Медики попереджають, що займатися самолікуванням небезпечно і при перших симптомах грипу потрібно негайно звернутися до свого лікаря. При перших ознаках – не варто вирушати у великі скупчення людей, а також на роботу. Якщо є гостра необхідність пересуватися громадським транспортом – потрібно закрити ніс і рот змінними хустками або масками.

Для швидкого одужання потрібно більше відпочивати і пити більше рідини, зокрема – трав'яні чаї з медом і лимоном.