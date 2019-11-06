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Врятувати не вдалося: під Харковом домашній пес накинувся на свою господиню

STYLERЖиття    06.11.2019 - 17:38
Врятувати не вдалося: під Харковом домашній пес накинувся на свою господиню
Під Харковом пес накинувся на свою хазяйку (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерка отримала множинні рвані рани кінцівок і тіла

У Чугуївському районі Харківської області сталася страшна трагедія – домашній пес раптово накинувся на свою 71-ленюю господиню. Подробиці події розповіли в обласному управлінні Національної поліції.

Інцидент стався у вівторок, 5 листопада, близько третьої години дня. Домашній улюбленець кинувся на свою літню господиню і завдав їй численні рани. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги і пенсіонерку екстрено госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі виявили у неї множинні укуси кінцівок і тулуба. На жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, постраждала померла.

Про інцидент повідомили в правоохоронні органи, і слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство" з позначкою "Нещасний випадок").

Поліцейські встановили, що пенсіонерка дійсно стала жертвою укусів власного пса. На даний момент проводиться розслідування та з'ясовуються всі обставини трагічного інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві бійцівський пес накинувся на дитину, яка разом з батьком поверталася з дитячого саду. Власник пса не зміг утримати собаку, але при цьому він не відчуває провину за подію.

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