Як врятувати незастиглий за ніч холодець: простий спосіб

Якщо поставлений на ніч в холодильник холодець не застиг до ранку, то шансів на те, що він "схопиться", вкрай мало. Але врятувати новорічну м'ясну страву можна.

Відзначимо, що найчастіше не застигає холодець, в який не додають желатин. Багато хто не любить таку добавку, так як смакові якості страви можуть трохи відрізнятися.

Але якщо іншого способу врятувати "холодне" немає, то без добавки ніяк не обійтися.

Рецепт "порятунку" холодцю

Вилийте холодець в каструлю і перекип'ятіть. Це потрібно зробити для гарантії, що він не скисне.

На 1 літр води вам знадобиться 25 грамів желатину. Для цього розчиніть порошок в невеликій кількості теплої води (25 грамів в 100 мл) і залиште набухати на 20 хвилин.

Потім набряклий желатин висипайте в каструлю з холодцем, який ви перекип'ятили. Але масу потрібно остудити до 60 градусів, адже желатин не можна кип'ятити. Добре перемішайте і розлийте по лоточках.

Смакові якості трохи будуть відрізнятися від початкових, але тим самим ви врятуєте своє заливне.

Якщо у вас 2 літри холодцю, вам потрібно взяти 50 грамів желатину і 200 грамів води, щоб його залити і дати набрякнути.

Для розведення желатину можна також використовувати бульйон з холодцю, а не воду.

Як уникнути "незастигання" холодцю

Варто відзначити, що при варінні частіше не застигає холодець з курки. Щоб перестрахуватися, потрібно додавати в нього курячі лапки, рульку свинячу або яловичу, ноги свинячі, курячий суповий набір, яловичі кістки, все те що містить суглобові частини.

Не вливайте багато води, вода повинна покривати м'ясо і кістки. Вимочити їх у воді потрібно обов'язково (можна на ніч), щоб пішла вся кров.

Перший бульйон після закипання краще злити, а м'ясо і каструлю промити від залишків білка. Потім знову залити чистою водою і варити 5-9 годин, не допускаючи бурхливого кипіння. М'ясо повинно мліти.

Можна для надійності класти відразу желатин, але на 1 літр 20 грамів.