Как спасти незастывший за ночь холодец: простой способ

Если поставленный на ночь в холодильник холодец не застыл к утру, то шансов на то, что он "схватится", крайне мало. Но спасти новогоднее мясное блюдо можно.

Отметим, что чаще всего не застывает холодец, в который не добавляют желатин. Многие не любят такую добавку, так как вкусовые качества блюда могут немного отличаться.

Но если другого способа спасти "холодное" нет, то без добавки никак не обойтись.

Рецепт "спасения" холодца

Вылейте холодец в кастрюлю и перекипятите. Это нужно сделать для гарантии, что он не скиснет.

На 1 литр воды вам понадобится 25 грамм желатина. Для этого растворите порошок в небольшом количестве теплой воды (25 грамм в 100 мл) и оставьте набухать на 20 минут.

Затем набухший желатин высыпайте в кастрюлю с холодцом, который вы перекипятили. Но массу нужно остудить до 60 градусов, ведь желатин нельзя кипятить. Хорошо перемешайте и разлейте по лоточкам.

Вкусовые качества чуток будут отличаться от первоначальных, но тем самым вы спасете свое заливное.

Если у вас 2 литра холодца, вам нужно взять 50 грамм желатина и 200 грамм воды, чтобы его залить и дать набухнуть.

Для разбавления желатина можно также использовать бульон из холодца, а не воду.

Как избежать "незастывания" холодца

Стоит отметить, что при варке чаще не застывает холодец из курицы. Чтобы перестраховаться, нужно добавлять в него куриные лапки, рульку свиную или говяжью, ноги свиные, куриный суповой набор, говяжьи кости, все то что содержит суставные части.

Не вливайте много воды, вода должна покрывать мясо и кости. Вымочить их в воде нужно обязательно (можно на ночь), чтобы ушла вся кровь.

Первый бульон после закипания лучше слить, а мясо и кастрюлю промыть от остатков свернувшегося белка. Затем снова залить чистой водой и варить 5-9 часов, не допуская бурного кипения. Мясо должно млеть.

Можно для надежности класть сразу желатин, но на 1 литр 20 грамм.