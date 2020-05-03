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Врятує від Covid-19? Комаровський розповів про використання протигаза

STYLERКоронавірус    03.05.2020 - 10:39
Врятує від Covid-19? Комаровський розповів про використання протигаза
Комаровський про протигаз (фото: РБК-Україна)

Комаровський назвав захист, яка вбереже від коронавірусу

Євген Комаровський розповів, чи варто під час коронавірусу 2020 використовувати протигаз, а також відповів на хвилююче багатьох питання. Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-акаунті.

"Зазвичай люди, які пишуть про протигази - це ті люди, які ніколи в протигазах довго не ходили. Ось ви один раз сходіть в протигазі у магазин і я запевняю, думки про це відпадуть однозначно", - коментує Комаровський.

Разом з тим експерт запевняє, що даний засіб захисту є дуже гарним. По-перше, ви не можете заразитися, по-друге, ви не зможете надихнути оточуючих. До того ж, він добре захистить органи дихання, зору і обличчя людини від небезпечних речовин, що знаходяться в повітрі.

Істотним недоліком є те, що він незручний. Тому краще використовувати захисні маски, дотримуючись всіх правил безпеки:

  • регулярно мийте руки з милом;
  • дотримуйтеся дистанції в громадських місцях;
  • не чіпайте очі, ніс і рот руками;
  • при підвищенні температури, появи кашлю та утрудненні дихання - зверніться за медичною допомогою.

Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про протигаз

Нагадаємо, що Комаровський дав важливу пораду стосовно антисептиків.

Ми писали, що Комаровський розповів, як обробляти собаку після прогулянки.

А також про те, що Комаровський розвінчав міф про дезінфекцію. За його словами, у дезінфекції вулиць немає ніякої необхідності.

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