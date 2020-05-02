Комаровський дав важливу пораду по антисептиках: забудьте про нього

Комаровський розповів про санітайзери - що потрібно знати (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, на що звернути увагу при виборі санітайзера

Євген Комаровський вирішив поділитися своїми спостереженнями про коронавирус, а також розповів, як визначити хороший санітайзер від поганого. Відповідне відео експерт опублікував на YouTube-каналі.

"Якщо санітайзер не пахне спиртом - забудьте про нього. Якщо мова йде про дезінфекції саме стосовно до коронавірусної інфекції, то потрібен тільки спирт (концентрація вище 60%). Якщо в розчині вище 60% спирту, він однозначно повинен пахнути досить гостро. Якщо запаху немає - не треба", - коментує експерт.

Щоб не бути обдуреним, Євген Комаровський радить приготувати самому антисептик. Для цього вам знадобиться лише: 240 мл спирту, 15 мл перекису (3%), 5 мл гліцерину і 60 мл води.

Комаровський розповів про санитайзерах - що потрібно знати

Нагадаємо, що Комаровський розвінчав міф про дезінфекцію. За його словами, у дезінфекції вулиць немає ніякої необхідності, оскільки зараз не Середньовіччя, в якому була поширена холера або чума. Крім того, дезінфекція – це відмінний спосіб вкрасти багато грошей. Адже ніхто не може перевірити чим поливають вулиці – спеціальним засобом або водою.

Раніше повідомлялося про те, що більшість антисептиків і санитайзерів дуже небезпечні для людини, оскільки вони можуть викликати мутації вірусів.