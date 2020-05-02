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Коронавірус 2020: Комаровський розповів, як обробляти собаку після прогулянки

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 08:24
Коронавірус 2020: Комаровський розповів, як обробляти собаку після прогулянки
Коронавірус 2020 - як обробити собаку після прогулянки (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Коронавірус 2020 не на жарт лякає українців, тому Євген Комаровський ділиться важливими рекомендаціями щодо боротьби з хворобою. Про те, як обробляти собаку після прогулянки, експерт розповів на своєму YouTube-акаунті.

Євген Комаровський вважає, що після прогулянки з собакою не варто сильно турбуватися. Досить налити в тазик води з рідким милом і поставити туди домашню тварину.

"Собаку можна просто мити водою. Якщо мета - просто змити бруд, яку на себе назбирала собака під час прогулянки, то миючі засоби не потрібні. Якщо ж ваша собака бігає по особливим місцях, то пам'ятайте, що коронавірус нейтралізується простим милом. Не обов'язково при цьому купувати спеціальний шампунь", - розповів експерт.

До речі, домашні коти і собаки, за словами Комаровського, не є основними переносниками інфекції, до того ж, їм не властиво хворіти коронавірусом у важкій формі.

Нагадаємо, що Доктор Комаровський розвінчав міф про дезінфекцію. За його словами, у дезінфекції вулиць немає ніякої необхідності, оскільки зараз не Середньовіччя, в якому була поширена холера або чума. Крім того, дезінфекція – це відмінний спосіб вкрасти багато грошей. Адже ніхто не може перевірити чим поливають вулиці – спеціальним засобом або водою.

Раніше повідомлялося про те, що більшість антисептиків і санитайзерів дуже небезпечні для людини, оскільки вони можуть викликати мутації вірусів.

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