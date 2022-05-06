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У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відваги

У кішки з Бородянки з'явився аккаунт в соцмережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бородянці з сьомого поверху зруйнованого будинку вдалося врятувати кішку. Багатостраждальній тварині дали кличку Шафа, на честь вцілілого кухонного шафки в цьому населеному пункті.

Тепер у пухнастого звірка з'явився свій аккаунт в соцмережі Instagram.

Передісторія кішки Шафы

Будинок, що став пасткою для цієї кішки, був зруйнований окупантами ще на початку березня. Бідна тварина намагалася вижити на 7-му поверсі близько 2-х місяців. Рятувальникам вдалося звільнити кішку, і нею став піклуватися ЗооПатруль. Це стало справжнім дивом.

Кішку врятували з 7 поверху зруйнованого будинку (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Тварина вже стала новою зіркою соцмереж, ще одним символом нашої непохитності і сили в боротьбі з російським ворогом.

Зараз кішка в цілковитій безпеці і приходить до тями.

Але після багатьох сюжетів, знятих про неї, з'явилося багато хейтерів і бажаючих викрасти тварину. Цікаво, що господарі пухнастика так і не з'явилися.

Кішка Шафа зараз в безпеці (фото :instagram.com/shafa_the_cat)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макарівський Хатіко, який чекав господиню, знайшов нову сім'ю.

А також розповідали неймовірну історію собаки з Бучі, фото якої облетіло весь світ.

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Бородянка