У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відваги

У Бородянці з сьомого поверху зруйнованого будинку вдалося врятувати кішку. Багатостраждальній тварині дали кличку Шафа, на честь вцілілого кухонного шафки в цьому населеному пункті.
Тепер у пухнастого звірка з'явився свій аккаунт в соцмережі Instagram.
Будинок, що став пасткою для цієї кішки, був зруйнований окупантами ще на початку березня. Бідна тварина намагалася вижити на 7-му поверсі близько 2-х місяців. Рятувальникам вдалося звільнити кішку, і нею став піклуватися ЗооПатруль. Це стало справжнім дивом.
Кішку врятували з 7 поверху зруйнованого будинку (фото: facebook.com/eugene.kibets)
Тварина вже стала новою зіркою соцмереж, ще одним символом нашої непохитності і сили в боротьбі з російським ворогом.
Зараз кішка в цілковитій безпеці і приходить до тями.
Але після багатьох сюжетів, знятих про неї, з'явилося багато хейтерів і бажаючих викрасти тварину. Цікаво, що господарі пухнастика так і не з'явилися.
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