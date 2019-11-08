Врятував жінок і дітей в жахливій ДТП: українець-герой змінив громадянство (фото)

Українець-герой Андрій Сировацький став громадянином Польщі (Фото: колаж РБК-Україна)

Українець Андрій Сировацький витягнув людей з палаючих авто в масштабній аварії в Польщі

Українець Андрій Сировацький, який врятував людей в червні після трагічної ДТП біля Щецина в Польщі, вже отримав громадянство цієї країни. Сім'я 48-річного героя - дружина Тетяна, дочка старшокласниця Олександра та син Дмитро (в цьому році пішов у перший клас) - також стали громадянами Польщі. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Церемонія відбулася у воєводському відділі в Гожуві-Велькопольському. Від імені польського президента Анджея Дуди нові документи українцю передав воєвода Любуського Владислав Дайчак.

Андрій працює водієм вантажівки в Польщі та дізнався про рішення щодо громадянства за кілька днів до церемонії, коли він розвантажується в Німеччині.

Дочка героя заявила, що "це початок нового життя".

"Польща - краща освіта для моїх дітей, краще майбутнє для них", - говорить Сировацький.

Чоловік додав, що мріяв про можливість жити родиною в Польщі та мати громадянство.

Українець-герой Андрій Сировацький із сім'єю стали громадянами Польщі (Фото: facebook.com LubuskiUrzadWojewodzki)

Жахлива аварія сталася 9 червня недалеко від міста Щецин 9 червня - вантажівка збила шість автомобілів. Сировацький проїжджав повз і став свідком ДТП, він поспішив на допомогу постраждалим, які не могли вибратися з палаючих машин. Українець врятував двох дітей і двох жінок. Всього аварія забрала життя шести людей.

У Польщі українець рятував постраждалих в серйозній ДТП (Фото: wiadomosci.wp.pl)

У зіткненні на шосе взяли участь 22 людини. Було б більше жертв, якби не Андрій.

Українець Андрій Сировацький витягнув з палаючих авто чотирьох людей (Фото: wiadomosci.wp.pl)

Вже тоді він подав заяву на отримання громадянства для себе і своєї сім'ї.

Голова уряду місцевого польського воєводства Ольгерд Геблевич тоді вручив герою диплом за мужність і подарував родині Сировацького тижневу путівку на курорт у польський Колобжег. Крім того, чиновник пообіцяв поклопотатися перед президентом Польщі щодо надання польського громадянства.

"Я не можу повірити, що це збулося. Я досі в шоці", - зізнався Андрій після отримання польського паспорта.

Українець-герой Андрій Сировацький із сім'єю стали громадянами Польщі (Фото: Agencija Gazeta / szczecin.wyborcza.pl)

Сировацький живе в Польщі майже чотири роки. До приїзду в цю країну вся сім'я жила в Черкасах. Зараз вони проживають у Стшельці Краєньські (місто з населенням 10 тисяч людей недалеко від Гожува).

Андрій мріє купити або побудувати будинок та відкрити власну автомобільну майстерню.