Страшна трагедія в Києві: з вікна 9-го поверху випала дитина

Колаж (РБК-Україна)

Поліція з'ясовує деталі події

1 липня в Києві сталася трагедія, з вікна дев'ятого поверху висотного будинку випала дитина. Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, жахливий випадок стався за адресою Мілютенка, 46. За інформацією групи, від отриманих травм дитина померла на місці.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що видання "Інформатор" повідомляє, що дитина, яка випала з вікна - це хлопчик. Також на сторінці видання у Facebook розміщено відео.

Відео: у Києві з вікна випала дитина (facebook.com/kiev.informator.ua)

У ролику сказано, що інцидент стався 1 липня рано вранці. Чотирирічний малюк проживав у квартирі з татом і мамою. На момент трагедії в квартирі була одна мама. На балконі, з якого випала дитина, стояла табуретка, розповіли на відео.

Як ми раніше писали, дитина випала з вікна 9-го поверху у Бердичеві Житомирської області. На щастя, медики, які боролися за його життя, врятували дитину.

Нагадаємо, у Жидачівському районі Львівської області 11-річний хлопчик покінчив життя самогубством. Родичі дитини підозрюють, що він захоплювався небезпечною суїцидальною грою.

Також ми повідомляли, що дитина випала з вікна 8-го поверху багатоповерхового будинку під Києвом, в Петропавлівській Борщагівці.