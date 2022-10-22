Сжигать нельзя: что делать с опавшей листвой осенью

Сжигание опавших листьев осенью считается самым простым способом навести порядок во дворе. Однако этого делать нельзя. Такое нарушение карается огромными штрафами. Также сожженные листья несут угрозу не только вашему здоровью, а нередко и жизни.
Что делать с опавшей листвой - читайте ниже.
Превратить в компост
Перегнившие листья, смешанные с почвой, считаются лучшим природным удобрением, как для садовых, так и для комнатных растений.
Для этого необходимо измельчить опавшие листья и поместить их в компостер. Дно ящика рекомендуется устилать толстыми ветвями, на которые укладывается слой торфа или садовой земли. Следующим слоем используют измельченные листья и его снова засыпают слоем почвы.
Листовый перегной - это прекрасное средство улучшения почвы, хорошая мульча и подкислитель для выращивания растений-ацидофилов.
Разбрасывайте влажные листья на участках почвы
Они будут природной мульчей, которая остановит рост сорняков, выветривание почвы и вымывание из него минеральных веществ. Весной перепревшие листья нужно будет собрать граблями или перекопать с грунтом.
Обеспечить зимовку цветам
Сухие листья можно использовать как утепляющий и теплоизоляционный материал для укрытия роз на зиму. Можно укрывать гортензии и другие теплолюбивые растения, боящиеся морозов, а также растения в горшках.
Важно, что использовать рекомендуются только абсолютно сухие листья здоровых растений. В противном случае могут завестись вредители и начаться болезни.
Эффективно избавьтесь от листьев
В частности, с наступлением сухой погоды пройдитесь по листьям газонокосилкой. Измельченные листья останутся на траве и впоследствии растворятся в почве поляны и улучшат их состав.
Используйте для декора
Нужно собрать наиболее оригинальные и красивые листья и сделайте из них осенние декоративные композиции. Это отличный способ полезно провести время с детьми.
Устройте домик для ежей
Можно оставить немного листьев у стен зданий и вдоль забора в саду. Ежи любят зимовать в листьях и сделают из них домики. Это отлично поможет им перенести зиму, а они избавят сад от вредных насекомых.
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