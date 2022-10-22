Сжигать нельзя: что делать с опавшей листвой осенью

Превратить в компост

Перегнившие листья, смешанные с почвой, считаются лучшим природным удобрением, как для садовых, так и для комнатных растений.

Для этого необходимо измельчить опавшие листья и поместить их в компостер. Дно ящика рекомендуется устилать толстыми ветвями, на которые укладывается слой торфа или садовой земли. Следующим слоем используют измельченные листья и его снова засыпают слоем почвы.

Листовый перегной - это прекрасное средство улучшения почвы, хорошая мульча и подкислитель для выращивания растений-ацидофилов.

Разбрасывайте влажные листья на участках почвы

Они будут природной мульчей, которая остановит рост сорняков, выветривание почвы и вымывание из него минеральных веществ. Весной перепревшие листья нужно будет собрать граблями или перекопать с грунтом.

Обеспечить зимовку цветам

Сухие листья можно использовать как утепляющий и теплоизоляционный материал для укрытия роз на зиму. Можно укрывать гортензии и другие теплолюбивые растения, боящиеся морозов, а также растения в горшках.

Важно, что использовать рекомендуются только абсолютно сухие листья здоровых растений. В противном случае могут завестись вредители и начаться болезни.

Эффективно избавьтесь от листьев

В частности, с наступлением сухой погоды пройдитесь по листьям газонокосилкой. Измельченные листья останутся на траве и впоследствии растворятся в почве поляны и улучшат их состав.

Используйте для декора

Нужно собрать наиболее оригинальные и красивые листья и сделайте из них осенние декоративные композиции. Это отличный способ полезно провести время с детьми.

Устройте домик для ежей

Можно оставить немного листьев у стен зданий и вдоль забора в саду. Ежи любят зимовать в листьях и сделают из них домики. Это отлично поможет им перенести зиму, а они избавят сад от вредных насекомых.