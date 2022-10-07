Украинцам грозят 100-тысячные штрафы: за что могут наказать

В Украине запрещено сжигать сухую траву, мусор, листья и другую растительность. Нарушение карается огромными штрафами, и в некоторых случаях они могут превысить 100 тысяч гривен.

Почему нельзя сжигать листья и траву, а также какие за это предусмотрены штрафы - читайте в материале Styler ниже.

Почему нельзя жечь траву и листья

Первая причина этого запрета - риск пожара. В Украине ежегодно уничтожение сухой травы и листьев приводит к возгоранию жилых помещений, леса и садов.

Вторая причина - экологическая. Как объясняют специалисты, в процессе горения листвы, особенно влажной, выделяются: угарный газ, бензапирен, оксиды азота, диоксины, пыль, сажа и другие вредные вещества, которые вредны для здоровья людей и животных.

Вместе с листьями в костер попадает мусор, который может выделять ядовитые газы. А это вызывает аллергические реакции, влияет на иммунную систему. Особенно опасен такой дым для людей с заболеваниями легких (астма, бронхиты, аллергии), а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Угарный газ раздражает слизистые, вызывает головную боль, сильную усталость, раздражение глаз.

Бензапирен - это канцероген, которые имеет очень вредное воздействие на организм человека и на окружающую среду.

Диоксид азота вызывает раздражение слизистых, дыхательных путей. Вдыхание такого дыма может вызвать отравление.

Диоксины также очень вредны и токсичны. Они могут вызвать проблемы в области репродуктивного здоровья и развития, поражение иммунной системы, гормональные нарушения и даже раковые заболевания.

Опавшая осенью листва имеет важное биологическое значение для экосистемы. Листья, хвоя - образовывают растительный покров у корневой системы деревьев и является естественной защитой от зимних морозов. Опавшая листва со временем перегнивает и становится полезным удобрением для почвы и растений.

Какие штрафы за сжигание листьев

Сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности запрещено законом и карается штрафом в размере от 3060 до 6120 гривен.

Штраф для должностных лиц - от 15000 до 21000 гривен.

Однако и эти штрафы могут существенно увеличиться, если сжигание листьев привело к возгоранию леса, распространению огня на большой территории (поле, луг, пастбище) и пожару на территории природно-заповедного фонда.

Стоит отметить, что во Львове суд обязал жителя села Мацошин выплатить компенсацию в размере 134 тысячи гривен за сжигание сухой травы. 60-летний мужчина весной сжигал сухие листья и траву возле жилых и хозяйственных построек. На место происшествия кто-то из очевидцев вызвал пожарных. Огонь погасили, но выгорело 400 квадратных метров площади.

Поджигателю выписали штраф сразу на месте - 1700 гривен. А потом ГСЧС подала в суд на возмещение ущерба. Сумму ущерба и затраты пожарных на выезд посчитали по специальной формуле. Суд принял решение взыскать с мужчины 134 тысячи гривен ущерба. Также ему придется заплатить еще 2,4 тысячи - за судебный сбор.

Кроме всего прочего, есть еще и криминальная ответственность - в случае, если из-за поджога листьев была загрязнена окружающая среда, нанесен вред людям. За такое правонарушение штраф составит от 30 до 60 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Штрафом в размере от 90 до 150 тысяч гривен или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет карается уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги, а также сухая трава, растительность или ее остатки на землях сельскохозяйственных назначений.

Если же последствия были еще более серьезные или из-за пожара погибли люди - можно получить тюремный срок от 2 до 5 лет.