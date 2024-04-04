Сжигать калории и худеть без регулярных тренировок: вот какая система вам точно поможет

Вы хотите похудеть, но у вас нет времени или желания ходить в зал, терпеть изнурительные тренировки? Есть отличный выход - система NEAT. Эта система построена на том, что человек сжигает калории постоянно, ежедневно - во время повседневной жизни.

Что такое система NEAT и как она помогает сжигать калории, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Что такое система NEAT

Представители подхода NEAT утверждают, что не стоит ходить на напряженные тренировки несколько раз в неделю, чтобы сжечь калории и похудеть. Они говорят, что это контрпродуктивно и есть более простой и естественный способ сжигания калорий.

NEAT означает "термогенез без физических упражнений", то есть сжигание калорий во время неспортивной деятельности.

Большинство людей думают, что без физических упражнений похудеть невозможно. Но если тренировки не доставляют удовольствие, то их трудно продолжать в долгосрочной перспективе.

С NEAT вы можете передвигаться в повседневной жизни без необходимости сжигать много калорий или тратить много времени на тренировки. Ведь не только спорт сжигает энергию, а и повседневная деятельность.

Идея состоит в том, что повседневные движения, такие как уборка, приготовление пищи и поход на остановку общественного транспорта, недооцениваются.

Вместо того чтобы заставлять себя заниматься спортом, вы можете легко сделать свою повседневную жизнь более активной и одновременно сжигать калории.

Как сжигать калории с помощью NEAT

Эта система заключается в том, чтобы интегрировать большее количество упражнений в повседневную жизнь. Вам не нужно делать спортивные тренировки, просто включите немного больше упражнений в свою повседневную жизнь. Потому что множество небольших движений могут иметь большое значение в конце дня.

Что позволяет сжигать калории:

Уборка и наведение порядка (мытье полов, пылесос, веник, разбор шкафов, упорядочивание вещей на полках)

Приготовление пищи (можно ходить в кладовую за каждой специей отдельно, балансировать на одной ноге во время помешивания еды в кастрюле, легкие танцевальные движения во время мытья посуды)

Игра с детьми. Дети - это сгустки энергии, и вы точно будете терять калории, играя с ними в пятнашки или прятки.

Лестницы. Забудьте о лифтах и ходите по лестнице. Выходите из транспорта на одну остановку раньше и совершайте небольшие прогулки.

Вставайте чаще. Если у вас сидячая работа в офисе, то вам нужно компенсировать свое сидение. Постарайтесь чаще вставать. Сходите в соседний офис к коллеге вместо звонка, прогуляйтесь по коридору, поднимитесь на 1 этаж наверх и спуститесь.

Это всего лишь несколько примеров того, как можно повысить ценность NEAT. В этом принципе приятно то, что вы можете адаптировать деятельность к своим потребностям. А вместе со здоровым и сбалансированным питанием с помощью NEAT можно избавиться и от лишних килограммов.