Спалювати калорії та худнути без регулярних тренувань: ось яка система вам точно допоможе

Ви хочете схуднути, але у вас немає часу чи бажання ходити до зали, терпіти виснажливі тренування? Є чудовий вихід – система NEAT. Ця система побудована на тому, що людина спалює калорії постійно, щодня – під час повсякденного життя.

Що таке система NEAT і як вона допомагає спалювати калорії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Що таке система NEAT

Представники підходу NEAT стверджують, що не варто ходити на напружені тренування кілька разів на тиждень, щоб спалити калорії та схуднути. Вони кажуть, що це контрпродуктивно і є більш простим і природним способом спалювання калорій.

NEAT означає "термогенез без фізичних вправ", тобто спалювання калорій під час неспортивної діяльності.

Більшість людей думає, що без фізичних вправ схуднути неможливо. Але якщо тренування не приносять задоволення, то їх важко продовжувати у довгостроковій перспективі.

З NEAT ви можете пересуватись у повсякденному житті без необхідності спалювати багато калорій або витрачати багато часу на тренування. Адже не лише спорт спалює енергію, а й повсякденна діяльність.

Ідея полягає в тому, що повсякденні рухи, такі як збирання, приготування їжі та похід на зупинку громадського транспорту, недооцінюються.

Замість того, щоб змушувати себе займатися спортом, ви можете легко зробити своє повсякденне життя активнішим і одночасно спалювати калорії.

Як спалювати калорії за допомогою NEAT

Ця система полягає в тому, щоб інтегрувати більшу кількість вправ у повсякденне життя. Вам не потрібно робити спортивні тренування, просто увімкніть трохи більше вправ у своє повсякденне життя. Тому що безліч невеликих рухів можуть мати велике значення наприкінці дня.

Що дозволяє спалювати калорії:

Прибирання та наведення порядку (миття підлог, пилосос, віник, розбір шаф, впорядкування речей на полицях)

Приготування їжі (можна ходити в комору за кожною спецією окремо, балансувати на одній нозі під час помішування їжі в каструлі, легкі танцювальні рухи під час миття посуду)

Грати з дітьми. Діти - це згустки енергії, і ви точно втрачатимете калорії, граючи з ними у квача або хованки.

Сходи. Забудьте про ліфти та ходіть сходами. Виходьте з транспорту на одну зупинку раніше та робіть невеликі прогулянки.

Вставайте частіше. Якщо у вас сидяча робота в офісі, вам потрібно компенсувати своє сидіння. Намагайтеся частіше вставати. Сходіть у сусідній офіс до колеги замість дзвінка, прогуляйтеся коридором, підніміться на 1 поверх нагору і спустіться.

Це лише кілька прикладів того, як можна підвищити цінність NEAT. У цьому принципі приємно, що ви можете адаптувати діяльність до своїх потреб. А разом зі здоровим і збалансованим харчуванням за допомогою NEAT можна позбутися і зайвих кілограмів.