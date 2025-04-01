Наследство с "ароматом" гашиша: женщине завещали дом с огромной плантацией

Когда новая владелица приехала в унаследованный дом, она обнаружила, что он заперт. Женщина вызвала полицию, которая помогла ей попасть внутрь.

Когда она вместе с полицией зашла в дом, то все получили шок - в доме была огромная плантация конопли. И было понятно, что ее выращивали здесь уже давно.

Дом в Бад-Гарбурге пустовал уже давно и кто там развернул плантацию конопли теперь будет выяснять полиция.

"Дом пустовал довольно долго, и нынешняя владелица хотела его осмотреть. Поскольку все было закрыто изнутри, она не ушла далеко и вызвала на помощь полицию. Вероятно, неизвестные лица занимались здесь профессиональной плантацией конопли. Ранее в полуразрушенном доме был паб, но он определенное время был закрыт", - рассказали в полиции. Дом, который унаследовала женщина (фото: Nord West Media TV)

Часть потолка в доме находилась под угрозой обвала, поэтому сначала вызвали Федеральное агентство технической помощи, чтобы сделать все этажи доступными. А потом полиция начала разбирать "подпольную" плантацию.

Для того чтобы вывезти всю коноплю из дома, пришлось вызвать грузовик. Полиция упаковала растения в мусорные пакеты и убрала из дома. Всего было срезано более 1200 кустов. После этого несколько полицейских остались рядом, для охраны здания и чтобы предотвратить возможный побег или уничтожение доказательств. Плантация конопли, которая была в унаследованном доме (фото: Nord West Media TV)

Когда новая владелица приехала в дом, а затем и полиция, там никого не было. Изъяли все растения и профессиональное оборудование, с помощью которого работала плантация.

После расследования полиция арестовала двух подозреваемых в Бад-Харцбурге и сказала, что именно они ответственны за незаконную плантацию. Сейчас выясняется, связаны ли подозреваемые с другими плантациями конопли.

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