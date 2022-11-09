Нисходящая Луна: чего ожидать от небесных светил с 9 по 23 ноября

8 ноября произошло мощное лунное затмение. Его влияние на себя люди могли испытывать за несколько дней до происшествия и ощущать некоторое время после.

Чего ожидать от светил в период с 9 по 23 ноября - читайте в материале Styler.

Что нам принесет новая Луна?

В эти дни необходимо уделить внимание укреплению иммунитета, ведь высок риск инфекций, отравлений и различных аллергических реакций. Также это именно то время, чтобы отказаться от старика и перейти на следующий уровень,

Если вы давно откладывали на решение проблем с документацией и финансами, вас могут ожидать неприятности.

Благоприятные и неблагоприятные дни с 9 по 23 ноября

9 ноября

В этот день представители противоположного пола привлекательны друг для друга. Одиноким людям рекомендуется соглашаться на свидание. В парах могут возникнуть проблемы с партнером или близкими родственниками. В этот день важно поддерживать своих детей.

10 ноября

Это период равновесия и гармонии. В этот день можно укрепить свои позиции в любой сфере жизни. Если у вас есть текущие вопросы, то есть возможность конструктивно обсудить их и принять правильное решение.

11 ноября

Очень активный день для знакомства и обмена информацией. Не беритесь сегодня за новые дела. При планировании дел делайте запас во времени, поскольку велика вероятность разных препятствий.

12 ноября

Благоприятный день для общения между людьми. Все, что с вами сегодня происходит, отражает ваше внутреннее состояние.

13 ноября

В отличие от предыдущих дней это сложный день. Тщательно проверяйте всю получаемую информацию и не поддавайтесь искушениям. Не бросайте слова на ветер, поскольку легко можно спровоцировать конфликтную ситуацию.

Убывающая луна (фото: Getty Images)

14 ноября

Это очень откровенный день. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. В связи с этим создаются благоприятные обстоятельства для финансовых вопросов, профессиональной деятельности и карьерного роста.

15 ноября

День мудрости и знания, духовного и творческого обновления. Благоприятное время для обучения, работы с информацией и важными документами. Хороший день для бизнеса и торговли, реорганизации предприятий.

16 ноября

День творческого подъема, счастливые шансы, перспективы. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску.

17 ноября

Это день подъема и перспектив. Вероятно, вы почувствуете внезапный прилив оптимизма, уверенности. Вы можете смело оформлять финансовые документы и договоры.

18 ноября

В этот день очень сильны вибрации мужской энергии. Поэтому общайтесь с противоположным полом. Благоприятное время для начала дальних поездок.

19 ноября

День кажется довольно напряженным, возможны неожиданные повороты событий. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и устройте выходной для восстановления сил.

20 ноября

Не поддавайтесь на провокации и соблазны. Удерживайтесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Прислушивайтесь к советам друзей и не исключайте их предложения. Будьте особенно внимательны на дорогах, есть риск ДТП.

Фазы роста Луны (фото: Getty Images)

21 ноября

Еще один день откровений. Возможна прибыль от ранее заключенных соглашений и договоров. Во второй половине дня не стоит заниматься важными делами, подписывать договоры и заводить новые дела. Избегайте стрессовых ситуаций.

22 ноября

День подходит для обсуждения серьезных вопросов с деловыми партнерами. Работайте сегодня добросовестно без спешки, но и без лености. Не хвастайтесь своими успехами.

23 ноября

Сегодня все ужасы и фобии усиливаются. Время кризиса в отношениях, поскольку люди охватывают сильные мгновенные переживания. Желательно завершить все дела перед ростом нового месяца.