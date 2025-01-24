SpaceX запускает тестирование прямого интернет-подключения Starlink к телефонам

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Начало Starlink

Starlink - это низкоорбитальная (LEO) интернет-констелляция SpaceX, состоящая почти из 7000 спутников. Они обеспечивают высокоскоростной интернет для более чем 4,6 миллиона человек из 118 стран на всех континентах. SpaceX еженедельно запускает партии из более чем 20 спутников Starlink, часть из которых оснащена функцией Direct-to-Cell.

Первые эксплуатационные спутники Starlink были запущены на ракете Falcon 9 11 ноября 2019 года. Эта миссия вывела 60 спутников на орбиту высотой 550 километров вокруг Земли. Запуск на такую орбиту позволяет достичь скорости передачи данных более чем в 65 раз выше, чем у других интернет-спутников, расположенных на геостационарной орбите.

Расширение возможностей Starlink

В последние годы SpaceX работает над тем, чтобы расширить применение Starlink за пределы обычных домохозяйств. Теперь он доступен в компактном и мини-форматах для тех, кто планирует использовать Starlink в пути. SpaceX также предлагает более высокие скорости передачи данных для бизнеса на суше, на море и в воздухе.

Starlink используется не только на Земле, но и на космическом корабле SpaceX Starship для улучшения связи с аппаратом в космосе. Это позволило получить впечатляющие прямые трансляции полетов Starship и его возвращения в атмосферу Земли.

Ранее трансляция повторного входа аппарата в атмосферу была невозможной из-за образования плазмы вокруг устройства при высоких температурах. Однако постоянная передача данных через спутники Starlink с ускоренной скоростью позволяет SpaceX получать живые изображения с камер на космических кораблях и транслировать их на веб-сайты.



Starship использует Starlink для сбора изображений с камер при входе в атмосферу во время шестого летного испытания корабля (фото: SpaceX)

25 августа 2022 года SpaceX и несколько партнерских операторов мобильной связи по всему миру объявили о плане создания спутников, которые будут напрямую подключаться к телефонам этих операторов. Это позволит передавать сообщения, звонки и данные в любой точке, где видно небо.

Такая технология позволит человеку, потерявшемуся в дикой местности, вызвать помощь, независимо от того, насколько далеко он находится от цивилизации или башен сотовой связи. Даже до вызова помощи потерявшийся сможет использовать данные от подключения Direct-to-Cell (DTC), чтобы найти маршрут на любой карте и вернуться в безопасное место.

Как работает Direct-to-Cell

Спутники Starlink с поддержкой DTC будут оснащены модемом eNodeB, что позволит им действовать как сотовые вышки в космосе. Эти спутники-башни будут мгновенно передавать данные в наземную сеть Starlink и далее в сеть партнерских операторов, обеспечивая возможность отправки сообщений и проведения живых телефонных звонков.

Спутники с поддержкой DTC продолжат работать как стандартные спутники Starlink, расширяя возможности связи для всех пользователей Starlink с каждым запуском. Наличие созвездия спутников Starlink с функцией DTC почти полностью устранит мертвые зоны по всему миру.

Более того, эта технология будет работать с уже существующими телефонами и не потребует нового оборудования для подключения DTC.

SpaceX официально запросила временное разрешение на проведение экспериментальных операций на спутниках с поддержкой DTC, начиная с 27 января 2025 года. Это позволит начать формальное бета-тестирование для пользователей обычных мобильных телефонов через партнерских операторов SpaceX.



Диаграмма Starlink DTC, показывает, как данные будут передаваться между мобильным телефоном и Starlink (фото: SpaceX)

Глобальный запуск и будущее развитие

Этот бета-запуск позволит SpaceX и партнерским операторам понять, что требуется для полноценного функционирования созвездия Starlink DTC без сбоев. Сообщается, что бета-запуск будет глобальным с участием конкретных операторов по всему миру.

Это бета-тестирование станет важным этапом в развитии технологии DTC и поможет создать дополнительное покрытие из космоса для мест, где люди могут оказаться в экстренных ситуациях.

SpaceX будет проводить тестирование услуг DTC для своих спутников Starlink до 26 июля 2025 года на всех этапах их миссий: запуске, ранней орбите, подъеме на орбиту и операционной фазе.

Если эти тесты окажутся успешными и обеспечат ожидаемую скорость передачи данных и надежность покрытия, SpaceX сможет расширить услуги DTC за рамки бета-версии до полноценной операционной системы.

Роль Starlink в будущем SpaceX

Для SpaceX значительная часть прибыли от Starlink будет направлена на разработку Starship. Это увеличение прибыли позволит ускорить выполнение работ, не опасаясь финансовых потерь в рискованных разработках и программах.

Starlink уже показал, что создание орбитальных сотовых услуг по всему миру может изменить способ коммуникации людей. Такие услуги могут спасти бесчисленное количество жизней и стать стандартом для всех операторов, особенно в чрезвычайных ситуациях.