Творці вакцини Pfizer дали прогноз щодо завершення пандемії COVID-19 у світі

Творці вакцини від коронавірусу Pfizer озвучили прогноз про закінчення пандемії COVID-19. На думку засновників німецької лабораторії BioNTech, епідемія ще триватиме щонайменше рік, і може повністю зійти нанівець тільки до середини 2022 року.

Науковці очікують, що до цього часу всі країни досягнуть високого рівня вакцинації та колективного імунітету.

За словами виконавчого директора фірми Угура Сахіна, до середини 2022 року такі умови будуть навіть у регіонах з високою щільністю населення, таких як Індія.

"Ми повинні забезпечити дійсно високий рівень вакцинації в усьому світі, інакше ніхто не буде в безпеці", - сказав він в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Сахін вважає, що в наступні 12 місяців все більше число країн доб'ється необхідного колективного захисту завдяки поширенню вакцин від COVID-19.

Зараз же, розповів керівник BioNTech, Європі та США вдалося почати контролювати пандемію завдяки щепленням і постійним карантинним заходам - зокрема, вимогам про соціальну дистанцію.

Проте він попередив, що інфекція зростає в таких країнах, як Індія, де набагато менше вакцинованих, а через велике населення дуже важко уникати скупчення людей.

Співзасновник і гендиректор BioNTech наголошує, що пандемія не закінчиться, поки в усьому світі не буде колективного імунітету.