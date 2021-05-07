Создатели вакцины Pfizer дали прогноз о завершении пандемии COVID-19 в мире
Создатели вакцины от коронавируса Pfizer озвучили прогноз об окончании пандемии COVID-19. По мнению учредителей немецкой лаборатории BioNTech, эпидемия еще продлится минимум год, и может полностью сойти на нет только к середине 2022 года.
Об этом пишет Euro Weekly News.
Ученые ожидают, что к этому времени все страны достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.
По словам исполнительного директора фирмы Угура Сахина, к середине 2022 года такие условия будут даже в регионах с высокой плотностью населения, таких как Индия.
"Мы должны обеспечить действительно высокий уровень вакцинации во всем мире, иначе никто не будет в безопасности", - сказал он в интервью The Wall Street Journal.
Сахин считает, что в следующие 12 месяцев все большее число стран добьется необходимой коллективной защиты благодаря распространению вакцин от COVID-19.
Сейчас же, рассказал руководитель BioNTech, Европе и США удалось начать контролировать пандемию благодаря прививкам и постоянным карантинным мерам - в частности, требованиям о социальной дистанции.
Тем не менее он предупредил, что инфекция растет в таких странах, как Индия, где гораздо меньше вакцинированных, а из-за большого населения очень трудно избегать скопления людей.
Соучредитель и гендиректор BioNTech подчеркивает, что пандемия не закончится, пока во всем мире не будет коллективного иммунитета.
Напомним, ранее украинский инфекционист высказался о спаде COVID-19, и отметил, что третья волна сбавляет обороты из-за выработки коллективного иммунитета.
Также мы писали о том, что медик дал плохой прогноз по смертности от COVID-19, и заявил, что Украина идет по трагическому пути.