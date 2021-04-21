Україна йде трагічним шляхом: медик дав поганий прогноз щодо смертності від COVID-19

Лікар-імунолог Андрій Волянський дав поганий прогноз щодо смертності від коронавірусу в Україні. Медик висловив побоювання, що ми можемо піти "трагічним шляхом багатьох країн Європи та обох Америк".

Про це доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології імені Мечникова написав на своїй сторінці в Facebook.

Лікар каже, що офіційна статистика (понад 40 тисяч смертей) повинна бути помножена в 1,5-2 рази. Він навів статистичні дані, згідно з якими смертність в Україні в цілому значно збільшилася порівняно з попередніми роками.

"Сьогоднішні" 40 тисяч "за даними МОЗУ означають приблизно 80 тисяч людських втрат, пов'язаних з пандемією", - пише Волянський.

На його думку, третя, весняна, хвиля коронавірусу піде на спад в травні-червні. Але наступна, осіння - знову погіршить ситуацію.

"Без епідемічного розслідування, без адресного захисту вразливих і без вакцинації Україна не може не повторити трагічний шлях багатьох країн Європи і обох Америк, який можна коротко назвати "2500 смертей/мільйон", - додав медик.

Волянський додав, що до всього цього в Україні критично знизилася народжуваність, що приведе нас до серйозної демографічної кризи.

"За перші два місяці в Україні народилося 43,7 тисячі дітей. Це не просто мало. Це катастрофічно мало. При збереженні цієї тенденції (а іншого очікувати не доводиться) в 2021 році в Україні народиться 250 тисяч дітей. Але ж ще зовсім недавно, в 2005-2013 в Україні народжувалося понад 500 тисяч дітей", - написав лікар.

Зазначимо, що на даний момент в Україні вже захворіло на коронавірус більше двох мільйонів осіб, 42129 - померло.