Чи надовго? Інфекціоніст розповів, коли коронавірус піде на спад

Коронавірус в Україні пішов на спад, і лікарі відзначають, що третина точок з доступом до кисню звільнилися. Однак інфекціоніст столичної лікарні № 4 Євген Дубровський вважає, що третя хвиля зменшує оберти завдяки виробленню колективного імунітету.

Про це він писав на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно пішла на спад хвиля захворюваності. Офіційні дані ще деякий час налякають своїми тисячами вразливих і наляканих жителів, але лікарня вже відчула полегшення і зміна в ситуації з ковідом. Надходження хворих серйозно зменшилося. Шалена розкіш. Ще тиждень тому кисневі лікарняні ліжка вже на третину вільні", - зазначив Дубровський.

Він пояснив, що закони інфекційного процесу складно порушити. І тому епідемія піде на спад не завдяки винаходу ліків або вакцинацій, а завдяки виробленню колективного імунітету.

"Півтора-два десятки тисяч хворих щодня протягом двох місяців (і це тільки офіційні дані, оскільки реальні цифри, звичайно, інші). Якщо в мить вийшло перехворіти такій величезній кількості людей, то що станеться? Як і очікувалося, епідемія піде на спад", - написав інфекціоніст і додав що потрібно ретельно вивчати дані.

Він висловився з приводу карантину і зауважив, що під час обмеження були забиті маршрутки й люди купували пропуски в метро. Однозначної відповіді про те, чи допоміг карантин – немає. Але в українців почав з'являтися колективний імунітет, на думку Дубровського.

"Епідемія, в основному, йде на спад завдяки формуванню колективного імунітету. Попри на песимістичні нотки планетарного масштабу про нескінченність цієї епідемії, природа підпорядковується чітким законам. А загальний процес чітко пішов на поліпшення. Чи надовго? Чи будуть ще спалахи? Невідомо. Прогнози з такими непередбачуваними захворюваннями, як ковід, робити важко", - визнає лікар.

Він додав, що для тих, хто встиг перехворіти за дві хвилі, коронавірус вже залишився позаду. Якщо це велика частина населення країни - то вже нічого не трапиться і в масштабах України.

"Якщо ні, то будуть ще спалахи. Подивитися. Час покаже. А скоро тепло, сонячний ультрафіолет і свіже повітря подарують нам хороші безплатні ліки для виснаженого організму і протекцію від зараження килимом на вулиці. Потрібно зміцнити, загартувати та поліпшити свій імунний статус. Відпочинок, здорове харчування, активність і гарний настрій – безцінні заходи для оздоровлення та профілактики захворювань. Не тільки ковіду. Взагалі", - підкреслив інфекціоніст.