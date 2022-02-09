Справа Майдану. Завершили слідство щодо екс-керівників МВС

Слідчі ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім міністру внутрішніх справ України, його заступнику та начальнику Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Мова йде про справи Майдану.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДБР .

У січні 2014 року екс-посадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати, повідомили в ДБР.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Екс-керівництво МВС підозрюється у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.