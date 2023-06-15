Союзники сердца и острого зрения. Эти "плоды мира" нужно обязательно есть людям после 65 лет

Персики веками считались в Китае символом счастья и долголетия. До сих пор торжественно отмечается период цветения деревьев, на которых они растут, а их цветы возвещают девственность и плодородие. К тому же, они очень полезны для здоровья.

Эти фрукты стоят недорого, легко доступны, к тому же они прекрасно сочетаются со многими сладкими и солеными блюдами и показаны людям пожилого возраста, рассказали в издании Przyslijprzepis.

Чем полезны персики

Эти плоды могут предложить гораздо больше, чем просто вкусную, освежающую мякоть - они содержат много питательных веществ и минералов, поэтому их употребление приносит нам много пользы для здоровья.

Свежие персики низкокалорийны (в них около 40 ккал на 100 г, то есть 1 штука дает около 33,5 ккал) и богаты ценными пищевыми волокнами, что способствует поддержанию здоровой массы тела и положительно влияет на работу нашего кишечника.

Потребление фруктов, содержащих их в больших количествах, помогает защитить нас от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему их стоит употреблять, особенно после 65 лет, когда возрастает риск проблем с сердцем.

Из всех минералов они содержат больше всего калия. Благодаря этому они очень благотворно влияют на наш водно-электролитный баланс и работу сердца.

Эти сочные фрукты содержат много витаминов, и прежде всего бета-каротин (то есть провитамин А) и витамин С. Это делает употребление персиков полезным для нашего зрения, помогает сохранить приятный "персиковый" цвет кожи и ее молодой вид. Этот фрукт укрепляет естественный иммунитет и защищает нас от свободных радикалов.

Витамины группы В, которых также много в персиках, помогают снизить напряжение и стресс, оказывают успокаивающее и расслабляющее действие, поэтому после тяжелого дня съесть пару-тройку сладких персиков будет отличной идеей.

Кроме того, ниацитин, также присутствующий в спелых персиках обеспечивает выработку серотонина (гормона счастья). Недаром венгры называют персики "плодами мира".

Что нужно знать о персиках

Благодаря высокому содержанию воды (90%) свежие персики обладают мочегонным действием, и способствуют очищению организма от токсинов. Их потребление также рекомендуется людям, борющимся с ревматическими заболеваниями. В "плодах мира" нет жира и натрия, что является преимуществом для людей с гипертонией и повышенным уровнем холестерина.

Эти фрукты являются ценным источником полифенолов, то есть соединений, классифицируемых как сильные антиоксиданты.

Благодаря этому употребление свежих персиков снижает риск окислительного стресса.

Чтобы обеспечить взрослому человеку необходимое количество полифенолов, нужно каждый день съедать по 2 крупных персика. Что немаловажно, эти вкусные плоды лучше всего есть с кожурой, ведь именно в ней содержится больше всего полезных веществ.