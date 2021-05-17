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У Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановиті

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Туреччина, Понеділок 17 травня 2021 16:11
У Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановиті Колаж РБК-Україна: у Туреччині загинули українські студенти
Автор: Styler

У Туреччині під час відпочинку загинули студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету Олександр Попов та Анастасія Пришко.

Трагічну новину повідомили на офіційній Facebook-сторінці навчального закладу.

Відзначається, що студенти під час відпочинку на одному з турецьких курортів потрапили в ДТП, що і стало причиною їх загибелі. Смертельна аварія сталася 15 травня біля міста Денізлі.

"Вчора загинули двоє наших студентів: Попов Олександр і Пришко Анастасія. Зовсім юні. Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту. Красива і любляча пара. Колектив інституту БіЕМ щиро співчуває рідним і близьким загиблих, сумуємо разом з вами. Світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

У Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановиті

Фото: загиблі в Туреччині студенти (facebook.com/biemsumdu)

Пізніше стало відомо, що пара разом з друзями взяла напрокат машину. Однак водій не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Хлопець загинув на місці, а серце дівчини зупинилося в лікарні.

За інформацією турецьких ЗМІ, разом з Олександром та Анастасією у авто перебувало ще двоє людей - теж з України. Вони вижили, але за їхні життя борються лікарі державної лікарні міста Аджипаям.

Повідомляється також, що за кермом автомобіля був друг загиблого - Владислав.

У Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановитіУ Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановиті

Фото: Анастасія Пришко та Олександр Попов загинули в Туреччині (facebook.com/Anastasia Prishko; facebook.com/Александр Попов)

Як ми повідомляли раніше, на трасі Київ-Чоп під час руху загорівся рейсовий автобус.

Також нагадаємо, що на Хмельниччині сталося масштабна ДТП на трасі із загорянням.

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