У Туреччині загинули українські студенти: зовсім юні і талановиті

У Туреччині під час відпочинку загинули студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету Олександр Попов та Анастасія Пришко.

Відзначається, що студенти під час відпочинку на одному з турецьких курортів потрапили в ДТП, що і стало причиною їх загибелі. Смертельна аварія сталася 15 травня біля міста Денізлі.

"Вчора загинули двоє наших студентів: Попов Олександр і Пришко Анастасія. Зовсім юні. Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту. Красива і любляча пара. Колектив інституту БіЕМ щиро співчуває рідним і близьким загиблих, сумуємо разом з вами. Світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Фото: загиблі в Туреччині студенти (facebook.com/biemsumdu)

Пізніше стало відомо, що пара разом з друзями взяла напрокат машину. Однак водій не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Хлопець загинув на місці, а серце дівчини зупинилося в лікарні.

За інформацією турецьких ЗМІ, разом з Олександром та Анастасією у авто перебувало ще двоє людей - теж з України. Вони вижили, але за їхні життя борються лікарі державної лікарні міста Аджипаям.

Повідомляється також, що за кермом автомобіля був друг загиблого - Владислав.

Фото: Анастасія Пришко та Олександр Попов загинули в Туреччині (facebook.com/Anastasia Prishko; facebook.com/Александр Попов)