Співвласник АТБ Геннадій Буткевич побував у Монако на запрошення князя Альберта II
Геннадій Буткевич, співвласник корпорації АТБ, що управляє найбільшою національною мережею магазинів-дискаунтерів, побував у Князівстві Монако на особисте запрошення князя Альберта II.
Про це повідомляє ТСН, публікуючи відповідні фотографії.
На фотографії співзасновника найбільшої рітейл-мережі національного масштабу, яка нещодавно визнана найбільшою Українською компанією, помітили в компанії зіркових боксерів - Володимира Кличка, чинного мера Києва, екс-чемпіона-супертяжа, і Олександра Усика.
На іншому фото також відображений момент бесіди Геннадія Буткевича на прийомі у князя Альберта II, де він був за його особистим запрошенням.
Згідно з офіційною версією, всі українські гості князя Монако перебували там на відпочинку на особисте запрошення глави князівства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що разом з сином принцом Жаком і дочкою принцесою Габріеллою князь Альбер II був присутній на третьому дні матчу World Rugby Sevens Repechage між Францією і Гонконгом в Монако.