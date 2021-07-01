Співвласник АТБ Геннадій Буткевич побував у Монако на запрошення князя Альберта II

Геннадій Буткевич, співвласник корпорації АТБ, що управляє найбільшою національною мережею магазинів-дискаунтерів, побував у Князівстві Монако на особисте запрошення князя Альберта II.

Про це повідомляє ТСН, публікуючи відповідні фотографії.

На фотографії співзасновника найбільшої рітейл-мережі національного масштабу, яка нещодавно визнана найбільшою Українською компанією, помітили в компанії зіркових боксерів - Володимира Кличка, чинного мера Києва, екс-чемпіона-супертяжа, і Олександра Усика.

На іншому фото також відображений момент бесіди Геннадія Буткевича на прийомі у князя Альберта II, де він був за його особистим запрошенням.

Згідно з офіційною версією, всі українські гості князя Монако перебували там на відпочинку на особисте запрошення глави князівства.