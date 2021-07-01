ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич побывал в Монако по приглашению князя Альберта II

Новина українською →
Монако, Четверг 01 июля 2021 17:31
Совладелец АТБ Геннадий Буткевич побывал в Монако по приглашению князя Альберта II Фото: (слева направо) Владимир Кличко, боксер Александр Усик и совладелец АТБ Геннадий Буткевич
Автор: Styler

Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ, управляющей крупнейшей национальной сетью магазинов-дискаунтеров, побывал в княжестве Монако по личному приглашению князя Альберта II.

Об этом сообщает ТСН, публикуя соответствующие фотографии.

На фотографии сооснователя крупнейшей ритейл-сети национального масштаба, которая недавно признана крупнейшей украинской компанией, заметили в компании звездных боксеров - Владимира Кличко, действующего мэра Киева, экс-чемпиона-супертяжа, и Александра Усика.

На другом фото также запечатлен момент беседы Геннадия Буткевича на приеме у князя Альберта II, где он был по его личному приглашению.

Согласно официальной версии, все украинские гости князя Монако находились там на отдыхе по личному приглашению главы княжества.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с сыном принцем Жаком и дочерью принцессой Габриэллой князь Альбер II присутствовал на третьем дне матча World Rugby Sevens Repechage между Францией и Гонконгом в Монако.

Читайте РБК-Украина в Google News
Монако
LITE
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле