Совладелец АТБ Геннадий Буткевич побывал в Монако по приглашению князя Альберта II
Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ, управляющей крупнейшей национальной сетью магазинов-дискаунтеров, побывал в княжестве Монако по личному приглашению князя Альберта II.
Об этом сообщает ТСН, публикуя соответствующие фотографии.
На фотографии сооснователя крупнейшей ритейл-сети национального масштаба, которая недавно признана крупнейшей украинской компанией, заметили в компании звездных боксеров - Владимира Кличко, действующего мэра Киева, экс-чемпиона-супертяжа, и Александра Усика.
На другом фото также запечатлен момент беседы Геннадия Буткевича на приеме у князя Альберта II, где он был по его личному приглашению.
Согласно официальной версии, все украинские гости князя Монако находились там на отдыхе по личному приглашению главы княжества.
Напомним, ранее сообщалось, что вместе с сыном принцем Жаком и дочерью принцессой Габриэллой князь Альбер II присутствовал на третьем дне матча World Rugby Sevens Repechage между Францией и Гонконгом в Монако.