Ці поради допоможуть вам з блиском пройти будь-яку співбесіду: успіх гарантований
Будь-яка людина хвилюється перед співбесідою. Такі стрес-тести проходять люди перед прийомом на роботу або для отримання підвищення. Основна мета співбесіди - показати роботодавцю, що ви гідні цієї роботи.
Як правильно поводитися на співбесідах і отримати роботу мрії, навіть якщо у вас недостатня кваліфікація – читайте в матеріалі нижче.
Розслабтеся
Нерви на співбесіді вам ні до чого і варто пам'ятати, що відмова – це не кінець світу. Спокій допомагає краще думати, легше відповідати на питання і легше приймати рішення.
Роботодавець відразу помітить вашу напруженість і, якщо ви будете поводитися невимушено – він точно це відзначить.
Як показує статистика, ймовірність отримати роботу без необхідних навичок набагато вище, якщо ви не нервуєте і поводитеся спокійно і трохи холоднокровно.
Не перегравайте
Якщо ви зусиллям волі змушуєте себе грати роль спокійної та впевненої в собі людини - не перегравайте. Якщо ви будете поводитися не так, як звикли – це відразу стане помітно. У всьому потрібен баланс.
Співбесіда завжди нагадує перше побачення. Тому варто бути розкутим, бути самим собою. Але при цьому постарайтеся прикрити дірки у власній обороні та постарайтеся справити враження трохи краще, ніж ви є насправді.
Не використовуйте банальні фрази
Комунікабельність, швидко піддаюся навчанню, амбітність – все це вже побиті та банальні фрази.
На співбесідах на них вже давно не акцентуються і зараз такі слова підуть вам в мінус. Роботодавці шукають людей з індивідуальністю і неординарним підходом.
Не використовуйте кліше, які були в моді років 10-15 тому. Розкрийте свій потенціал і здивуйте роботодавця чимось новим.
Створіть успішний образ
Навіть якщо ви вмираєте від невпевненості в собі перед співбесідою, не показуйте це роботодавцю. Попрацюйте над своїм тілом, щоб деякі рухи вас не видали.
Впевненість і успішність часто криється не в ваших словах і резюме, а в тому, як ви говорите, як жестикулюєте, як горять ваші очі та наскільки відкрита ваша посмішка.
Будьте:
- Розслабленими
- Одягнені охайно
- Використовуйте легкі аромати парфумів
- Слідкуйте за поставою
- Тримайте голову прямо
- Говоріть спокійно
- Постарайтеся зайняти більше місця на стільці або кріслі, але, щоб це не виглядало безглуздо.
- Будьте спостережливі
- Будьте щирі та відкриті
- Не давайте порожніх обіцянок
Не будьте пасивні
Співбесіду проходите ви й вам потрібно справити враження на роботодавця, але при цьому постарайтеся тримати контроль над розмовою. Будьте обережні з питаннями й не мовчіть як риба.
Це всього лише розмова, і перед вами сидить людина, яка знає ази психології, розбирається в людях. Тому не намагайтеся обдурити роботодавця, а дайте йому те, чого він хоче.
Покажіть всім своїм виглядом, що ви зацікавлені. Підтримуйте розмову про той напрямок в роботі, на яке вас співбесідують.
Роботодавець повинен побачити, що ви не простий здобувач, а ви розбираєтеся в темі, у вас є наміри.
Дізнайтеся, які умови вас чекають в майбутньому, які є перспективи у всієї компанії. Покажіть, що ви готові працювати, змінюватися або вчитися. Але не переборщіть і не намагайтеся лестити.
Не проходять співбесіди найчастіше ті, хто не ставить питання і сидить в сильній напрузі або ті, хто поводиться дуже розв'язно і явно намагається догодити роботодавцю без урахування власних інтересів.
Співбесіда - це розмова двох дорослих людей, які повинні запропонувати одне одному взаємовигідні умови. І пройти його не так вже й складно.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що не варто турбуватися дорослій людині.
А також розповідали про те, в яких ситуаціях людина не повинна вибачатися.