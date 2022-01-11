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Ці поради допоможуть вам з блиском пройти будь-яку співбесіду: успіх гарантований

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Вівторок 11 січня 2022 13:55
Ці поради допоможуть вам з блиском пройти будь-яку співбесіду: успіх гарантований Фото: Ці поради допоможуть вам успішно пройти будь-яку співбесіду (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Будь-яка людина хвилюється перед співбесідою. Такі стрес-тести проходять люди перед прийомом на роботу або для отримання підвищення. Основна мета співбесіди - показати роботодавцю, що ви гідні цієї роботи.

Як правильно поводитися на співбесідах і отримати роботу мрії, навіть якщо у вас недостатня кваліфікація – читайте в матеріалі нижче.

Розслабтеся

Нерви на співбесіді вам ні до чого і варто пам'ятати, що відмова – це не кінець світу. Спокій допомагає краще думати, легше відповідати на питання і легше приймати рішення.

Роботодавець відразу помітить вашу напруженість і, якщо ви будете поводитися невимушено – він точно це відзначить.

Як показує статистика, ймовірність отримати роботу без необхідних навичок набагато вище, якщо ви не нервуєте і поводитеся спокійно і трохи холоднокровно.

Не перегравайте

Якщо ви зусиллям волі змушуєте себе грати роль спокійної та впевненої в собі людини - не перегравайте. Якщо ви будете поводитися не так, як звикли – це відразу стане помітно. У всьому потрібен баланс.

Співбесіда завжди нагадує перше побачення. Тому варто бути розкутим, бути самим собою. Але при цьому постарайтеся прикрити дірки у власній обороні та постарайтеся справити враження трохи краще, ніж ви є насправді.

Не використовуйте банальні фрази

Комунікабельність, швидко піддаюся навчанню, амбітність – все це вже побиті та банальні фрази.

На співбесідах на них вже давно не акцентуються і зараз такі слова підуть вам в мінус. Роботодавці шукають людей з індивідуальністю і неординарним підходом.

Не використовуйте кліше, які були в моді років 10-15 тому. Розкрийте свій потенціал і здивуйте роботодавця чимось новим.

Створіть успішний образ

Навіть якщо ви вмираєте від невпевненості в собі перед співбесідою, не показуйте це роботодавцю. Попрацюйте над своїм тілом, щоб деякі рухи вас не видали.

Впевненість і успішність часто криється не в ваших словах і резюме, а в тому, як ви говорите, як жестикулюєте, як горять ваші очі та наскільки відкрита ваша посмішка.

Будьте:

  • Розслабленими
  • Одягнені охайно
  • Використовуйте легкі аромати парфумів
  • Слідкуйте за поставою
  • Тримайте голову прямо
  • Говоріть спокійно
  • Постарайтеся зайняти більше місця на стільці або кріслі, але, щоб це не виглядало безглуздо.
  • Будьте спостережливі
  • Будьте щирі та відкриті
  • Не давайте порожніх обіцянок

Не будьте пасивні

Співбесіду проходите ви й вам потрібно справити враження на роботодавця, але при цьому постарайтеся тримати контроль над розмовою. Будьте обережні з питаннями й не мовчіть як риба.

Це всього лише розмова, і перед вами сидить людина, яка знає ази психології, розбирається в людях. Тому не намагайтеся обдурити роботодавця, а дайте йому те, чого він хоче.

Покажіть всім своїм виглядом, що ви зацікавлені. Підтримуйте розмову про той напрямок в роботі, на яке вас співбесідують.

Роботодавець повинен побачити, що ви не простий здобувач, а ви розбираєтеся в темі, у вас є наміри.

Дізнайтеся, які умови вас чекають в майбутньому, які є перспективи у всієї компанії. Покажіть, що ви готові працювати, змінюватися або вчитися. Але не переборщіть і не намагайтеся лестити.

Не проходять співбесіди найчастіше ті, хто не ставить питання і сидить в сильній напрузі або ті, хто поводиться дуже розв'язно і явно намагається догодити роботодавцю без урахування власних інтересів.

Співбесіда - це розмова двох дорослих людей, які повинні запропонувати одне одному взаємовигідні умови. І пройти його не так вже й складно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що не варто турбуватися дорослій людині.

А також розповідали про те, в яких ситуаціях людина не повинна вибачатися.

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