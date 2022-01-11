Ці поради допоможуть вам з блиском пройти будь-яку співбесіду: успіх гарантований

Будь-яка людина хвилюється перед співбесідою. Такі стрес-тести проходять люди перед прийомом на роботу або для отримання підвищення. Основна мета співбесіди - показати роботодавцю, що ви гідні цієї роботи.

Як правильно поводитися на співбесідах і отримати роботу мрії, навіть якщо у вас недостатня кваліфікація – читайте в матеріалі нижче.

Розслабтеся

Нерви на співбесіді вам ні до чого і варто пам'ятати, що відмова – це не кінець світу. Спокій допомагає краще думати, легше відповідати на питання і легше приймати рішення.

Роботодавець відразу помітить вашу напруженість і, якщо ви будете поводитися невимушено – він точно це відзначить.

Як показує статистика, ймовірність отримати роботу без необхідних навичок набагато вище, якщо ви не нервуєте і поводитеся спокійно і трохи холоднокровно.

Не перегравайте

Якщо ви зусиллям волі змушуєте себе грати роль спокійної та впевненої в собі людини - не перегравайте. Якщо ви будете поводитися не так, як звикли – це відразу стане помітно. У всьому потрібен баланс.

Співбесіда завжди нагадує перше побачення. Тому варто бути розкутим, бути самим собою. Але при цьому постарайтеся прикрити дірки у власній обороні та постарайтеся справити враження трохи краще, ніж ви є насправді.

Не використовуйте банальні фрази

Комунікабельність, швидко піддаюся навчанню, амбітність – все це вже побиті та банальні фрази.

На співбесідах на них вже давно не акцентуються і зараз такі слова підуть вам в мінус. Роботодавці шукають людей з індивідуальністю і неординарним підходом.

Не використовуйте кліше, які були в моді років 10-15 тому. Розкрийте свій потенціал і здивуйте роботодавця чимось новим.

Створіть успішний образ

Навіть якщо ви вмираєте від невпевненості в собі перед співбесідою, не показуйте це роботодавцю. Попрацюйте над своїм тілом, щоб деякі рухи вас не видали.

Впевненість і успішність часто криється не в ваших словах і резюме, а в тому, як ви говорите, як жестикулюєте, як горять ваші очі та наскільки відкрита ваша посмішка.

Будьте:

Розслабленими

Одягнені охайно

Використовуйте легкі аромати парфумів

Слідкуйте за поставою

Тримайте голову прямо

Говоріть спокійно

Постарайтеся зайняти більше місця на стільці або кріслі, але, щоб це не виглядало безглуздо.

Будьте спостережливі

Будьте щирі та відкриті

Не давайте порожніх обіцянок

Не будьте пасивні

Співбесіду проходите ви й вам потрібно справити враження на роботодавця, але при цьому постарайтеся тримати контроль над розмовою. Будьте обережні з питаннями й не мовчіть як риба.

Це всього лише розмова, і перед вами сидить людина, яка знає ази психології, розбирається в людях. Тому не намагайтеся обдурити роботодавця, а дайте йому те, чого він хоче.

Покажіть всім своїм виглядом, що ви зацікавлені. Підтримуйте розмову про той напрямок в роботі, на яке вас співбесідують.

Роботодавець повинен побачити, що ви не простий здобувач, а ви розбираєтеся в темі, у вас є наміри.

Дізнайтеся, які умови вас чекають в майбутньому, які є перспективи у всієї компанії. Покажіть, що ви готові працювати, змінюватися або вчитися. Але не переборщіть і не намагайтеся лестити.

Не проходять співбесіди найчастіше ті, хто не ставить питання і сидить в сильній напрузі або ті, хто поводиться дуже розв'язно і явно намагається догодити роботодавцю без урахування власних інтересів.

Співбесіда - це розмова двох дорослих людей, які повинні запропонувати одне одному взаємовигідні умови. І пройти його не так вже й складно.