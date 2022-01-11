Радник Зеленського висловився про інфляцію, тарифи і "продуктові карти" в Україні в 2022 році

Яку інфляцію очікувати в 2022 році

За даними Держстату, в Україні за 11 місяців минулого року інфляція склала понад 9%. У Верховній Раді при затвердженні держбюджету була закладена прогнозована споживча інфляція на рівні 6,2%.

Радник президента України зазначив, що в 2022-му інфляція дійсно триватиме, але її максимальний рівень, як очікує Нацбанк, складе до 7%.

Разом з тим Устенко звертає увагу на велику кількість ризиків, що інфляція може бути й більше - і в цьому контексті "потрібно багато дій з боку влади в усьому світі".

Ризик подорожчання продуктів

Він вказав, зокрема, на нову заяву Міжнародного валютного фонду з рекомендацією всім країнам бути готовим до того, що "будуть зрушення в монетарній політиці США - одного з головних емісійних центрів світу".

"І треба бути готовим, що ці зрушення впливатимуть на цінову ситуацію в цілому у світі, і це означає, що може бути збільшення ціни по всіх групах товарів", - зазначив він.

І в цьому контексті він вважає за доцільне базуватися на прогнозі інфляції в 7%, але бути готовим до додаткового її збільшення.

Про "продуктові картки"

Радник президента з економічних питань висловився також про ініціативу введення спеціальних талонів на соціальні продукти. Йдеться про законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість", що зареєстрували в Раді наприкінці листопаді 2021-го.

Зараз в мережі та деяких ЗМІ навколо даної теми піднявся "шум" і багато обговорень, домислів і "жахалок".

Устенко пояснив, що ініціатива не є українським винаходом: є соціальне житло в Європі, так звані "food stamp" у Франції та Німеччині (не продуктові картки, а гроші, які виділяються малозабезпеченим на купівлю продуктів харчування), в Україні це субсидії на комунальні платежі, "бебі бокси" сім'ям, в яких народилася дитина, тисяча гривень за вакцинацію від коронавіруса тощо

"Тобто механізмів підтримки населення існує величезна кількість. Йдеться про те, що якщо реалізується ризик більшого зростання інфляції, ніж той, що очікується зараз, базуючись на прийнятому в держбюджеті в листопаді, то потрібно бути готовим до такого рівня загроз. Але це не означає, що мова йде про введення якихось "продуктових карт". "Продуктові карти" я б відніс до такої собі теорії змови, поширення фейків, і просто не розуміння того, про що йдеться", - розповів експерт.

Він наголосив, що суть такого нововведення - необхідність бути готовим до захисту найбільш вразливих верств населення.

"Якщо їх можна підтримувати або прямим субсидуванням, як це зараз робиться через комунальні платежі, або якимось іншим механізмом... Краще бути готовим до можливих ризиків, ніж думати, що в принципі не можуть бути ризики, і ховати голову в пісок", - заявив Устенко.

Про подорожчання комуналки

Щодо вартості тарифів на комунальні послуги радник президента запевнив, що протягом цього опалювального періоду не варто очікувати збільшення цін.

"Наскільки я розумію, проблема цього опалювального сезону повністю знята: ціна зафіксована, є постачальник останньої інстанції. Що стосується ціни на енергоносії в цьому році після опалювального сезону - це відкрите питання, тому потрібно розраховувати на ринок", - висловився він.

За його словами, державі для захисту населення, в першу чергу малозабезпечених верств, потрібно забезпечувати економічне зростання на рівні від 5% - адже світовий досвід показує, що "саме такий рівень допомагає ефективно боротися з бідністю".

Як буде себе вести гривня

Наостанок експерт поділився і своїм оптимістичним баченням позиції гривні протягом 2022 року.

"У нас найбільші за останні кілька років золотовалютні резерви - понад 30 млрд доларів. Цього року у нас є багато виплат, але наші золотовалютні резерви майже в десять разів більше, ніж виплати, які ми повинні здійснювати. З цієї точки зору ми знаходимося в точці зовнішньої фінансової стійкості", - заявив Устенко.