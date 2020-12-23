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Влада Львова показала карту України без Криму: спалахнув скандал

Львів, Середа 23 грудня 2020 23:09
Влада Львова показала карту України без Криму: спалахнув скандал
Влада Львова потрапили в скандал через карту України без Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Влада Львова потрапила в скандал через публікацію карти України без Криму - відповідне зображення з'явилося на одному офіційному YouTube-каналі партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради.

Ролик з прикрою помилкою був підготовлений громадською організацією "Батьки в дії". Про це пише Zaxid.net.

Спочатку на ляп звернули увагу користувачі мережі. Як зазначив місцевий політичний оглядач Дмитро Посипанко, на 24-й секунді кожного з чотирьох роликів показувалася карта України без окупованого РФ півострова.

Влада Львова показала карту України без Криму: спалахнув скандал

Львівська міськрада оскандалилася через публікацію карти України без Криму (фото: скрін поста)

Ці ролики створювалися як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів і чиновників у Львові. Скандальне відео вийшло на YouTube 22 грудня.

Після того, як в мережі піднялася хвиля критики, все відео видалили з каналу і пообіцяли переробити епізод з картою.

Голова ГО "Батьки в дії", колишній депутат Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила, що проект робили батьки, пластуни "на волонтерських засадах, ночами".

"Без злих намірів всі троє пропустили (карту без Криму). Спасибі Дмитру Посипанку, що звернув увагу. Менш ніж за добу публічності ролика, ми його вже замінили. Перепрошуємо за таку помилку. Крим - це Україна!" - зазначила вона.

У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на інцидент і заявили, що після виправлення помилки все відео знову опублікують.

Влада Львова показала карту України без Криму: спалахнув скандал

Львівська міськрада помилково показала на відео карту України без Криму (фото: скрін з відео)

Раніше ми писали про те, що популярний банк показав карту України без Криму.

Нагадаємо також, що нещодавно у КВК показали, чий Крим - півострів був вказаний частиною України, а сама трансляція велася на російському пропагандистському "Першому каналі".

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