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Сотні постраждалих: показали страшні наслідки негоди у Львові (відео)

STYLERЖиття    24.11.2019 - 13:55
Сотні постраждалих: показали страшні наслідки негоди у Львові (відео)
Погода у Львові (колаж РБК-Україна)

Через негоду у Львові постраждали сотні людей

У Львові 23 листопада дороги вкрилися тонким шаром льоду, через що на дорогах сталися десятки ДТП, а в лікарнях опинилися сотні травмованих через аварії і падіння. За добу в місті зафіксували десятки аварій і сотні травмованих пішоходів.

Як повідомляє місцеве видання "Твоє місто", в лікарнях виникли величезні черги з жертв ранкового ожеледиці, які стоять на рентген і до травматологів. Причиною ожеледиці став дощ, який розпочався рано вранці при мінусовій температурі.

У Львові через негоду постраждали сотні людей

"Машини, я бачу, під гірку взагалі не їдуть", — пишуть мешканці міста в соцмережах.

У Львові через негоду постраждали сотні людей

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк заявила, що з 6:30 у Львові працюють піскорозкидувачі, а також у кожному районі посипають тротуари.

Про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, влада просить жителів інформувати на "Гарячу лінію міста" за телефоном 15-80 для оперативного реагування відповідних служб.

Нагадаємо, що раніше водіям нагадали про важливе правило, яке може врятувати життя.

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