Смертельний снігопад у Франції: шокуючі фото і відео

На Францію обрушився потужний снігопад (Колаж РБК-Україна)

Частина Франції залишилася без електропостачання

На Францію обрушився страшний снігопад, який залишив без електроенергії близько 200 тисяч будинків у південно-східних районах країни. Старожили кажуть, що не бачили такого буйства стихії понад 20 років.

Як повідомляє телеканал BFMTV, найсильніше постраждали мешканці департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Велика кількість мокрого снігу призвела до того, що дерева почали ламатися та падати, зносячи на своєму шляху лінії електропередач.

Neige en Isère: un train évacué entre Grenoble et Lyon https://t.co/daQCke75B4 pic.twitter.com/NgfkRJtTfB — BFMTV (@BFMTV) 14 листопада 2019 р.

Снігопад у Франції 14 листопада 2019 року

В результаті аномальної погоди загинула одна людина – в Ізері дерево придавило 63-річного чоловіка, який вийшов в негоду, щоб розчистити дорогу.

Між Греноблем і Ліоном в заметах застряг пасажирський поїзд. Довелося викликати рятувальників і екстрено евакуювати всіх пасажирів. У кількох регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки, так як крім сильного снігопаду, на дорогах ожеледь.

Снігопад у Франції 14 листопада 2019 року

Крім того, в кількох районах разом зі снігом пройшли сильні зливи, що може призвести до затоплення цілих районів. Місцева влада просить водіїв без нагальної потреби не виїжджати на дороги, а тим, хто живе в прибережних районах – рекомендується обмежити прогулянки біля моря.