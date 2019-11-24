ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сотни пострадавших: показали жуткие последствия непогоды во Львове (видео)

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 13:55
Сотни пострадавших: показали жуткие последствия непогоды во Львове (видео)
Погода во Львове (коллаж РБК-Украина)

Из-за непогоды во Львове пострадали сотни человек

Во Львове 23 ноября дороги покрылись тонким слоем льда, по причине чего на дорогах произошли десятки ДТП, а в больницах оказались сотни травмированных из-за аварий и падений. За сутки в городе зафиксировали десятки аварий и сотни травмированных пешеходов.

Как сообщает местное издание "Твоє місто", в больницах возникли огромные очереди из жертв утреннего гололедицы, которые стоят на рентген и к травматологам. Причиной гололедицы стал дождь, который начался ранним утром при минусовой температуре.

Во Львове из-за непогоды пострадали сотни человек

"Машины, я вижу, под горку вообще не едут", — пишут жители города в соцсетях.

Во Львове из-за непогоды пострадали сотни человек

Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк заявила, что с 6:30 во Львове работают пескоразбрасыватели, а также в каждом районе посыпают тротуары.

Обо всех чрезвычайных случаях, которые могут возникнуть из-за непогоды, власти просят жителей информировать на "Горячую линию города" по телефону 15−80 для оперативного реагирования соответствующих служб.

Напомним, что ранее водителям напомнили о важном правиле, которое может спасти жизнь.

В Украине завтра потеплеет до +12 Потепление в Украине: синоптик уточнила прогноз
Новости Украины ГидрометцентрЛьвовгололедицаПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь