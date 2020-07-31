Складання протоколу про порушення ПДР: українським водіям дали важливі поради

Поліція і водій (фото: РБК-Україна)

Водіям пояснили, що потрібно і не можна писати в адмінпротоколі про порушення ПДР

При порушенні автомобілістом ПДР поліцейські складають адмінпротокол, який потім відправляють до суду. На підставі зазначених даних в документі суддя і буде виносити рішення, тому водіям важливо розуміти, що вони можуть писати в протоколі, а від чого бажано утриматися.

Якщо ви не згодні з постановою "копа" про адміністративну відповідальність, то все одно адмінпротокол слід підписати, проте зробити запис про незгоду. Про це пише "Автотема".

Річ у тому, що якщо водій відмовиться підписати документ, його копію пізніше просто надішлють поштою. А автомобіліст фактично позбавить себе можливості оскаржити дії поліції.

Пам'ятайте, що якщо в протоколі вказана помилкова (несправжня) інформація, то обов'язково потрібно написати "Не згоден".

Якщо інспектор поліції не пояснив водієві права, то про це також необхідно вказати в протоколі.

Також пам'ятайте, що перед підписом протокол потрібно уважно перечитати - правоохоронці нерідко "грішать" помилками при складанні документа. Це може бути невірно зазначений час або дата, місце фіксації порушення ПДР або ДТП (адреса), неправильні дані свідків (або немає їх підписів, або взагалі людей не було при інциденті).

"Крім того, поліцейські вказують не конкретний, а загальний пункт ПДР, який нібито порушив водій. Через це суд не зможе визначити, в чому ж полягало порушення ПДР", - йдеться в матеріалі.

Вкажіть самі в документі про наявність свідків та додаткової інформації (відеозапис реєстратора, фото тощо) на доказ своєї невинуватості

Якщо порушення правил дорожнього руху зафіксували далеко від місця проживання, ви можете подати в протоколі прохання про розгляд справи за місцем проживання.

Пишіть в протоколі лише істотну і конкретну інформацію про дорожній інцидент. І не намагайтеся зіпсувати прокол і не ображайте поліцейських - від цього стане тільки гірше.

"Не пишіть в протокол під диктовку поліцейського. Пам'ятайте, що протокол потім буде змінити не можна", - радять автоексперти.

Нагадаємо, що нещодавно у МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.

Також ми писали про те, що в Україні хочуть жорсткіше карати за порушення ПДР і розповідали, що чекає водіїв.