Сорок святых в 2024 году отмечают раньше: когда большой праздник и его традиции

История праздника

История праздника связана с сорока воинами, служившими в армии древнеримского императора Лицинии. Праздник чтит память этих мучеников, которые в 320 году отказались отречься от христианства, даже несмотря на жестокие преследования.

Лициний, являясь жестоким язычником, направлял усилия на уничтожение христианской веры. Чтобы заставить сорок воинов отказаться от христианства, их привели к Севастийскому озеру, покрытому льдом. Здесь они были раздеты и затоплены в бане на берегу, что только усилило их страдания. Один из воинов не выдержал мучений и вышел на берег, где сразу умер. Однако осталось сорок, потому что один из смотрителей увидел видение, вышел в воду, раздевшись и воскликнув "Я - христианин!".

В день празднования этого события верующие идут в церковь, устраивают отношение 40 свечей, молятся, выражают благодарность Богу, просят защиту от невзгод и болезней, сопровождая это 40 поклонами.

День 40 Святых (фото: wikipedia.org)

При иконе 40 святых обращаются к Богу с молитвами:

про духовную помощь во времена гонения и заключения;

об укреплении силы духа для достойного переноса испытаний;

в случае женщин, чтобы их мужчины благополучно и быстрее возвращались из дальнейших поездок.

Традиции праздника

Хозяйки традиционно пекут 40 булочек в форме птичек, которые в разных регионах Украины имеют разные названия: сороки, жаворонки, аисты. По народной вере, именно в Сорок святых из теплых краев возвращаются различные виды птиц - сорок пород.

Считается, что в этот день именно сорока строит себе гнездо, используя сорок разных веточек или веток. Также считают, что сорока становится именинницей, и если не беспокоить ее и разрушать гнезда, она становится своеобразным оберегом для дома, где она проживает.

Еще одна замечательная традиция праздника весны – украшать дерево бумажными цветами, яркими лентами, колокольчиками. Верят, что весна обязательно увидит такое чудо, прогонит зиму и вступит в свои права. Дерево переносят по деревне и устанавливают в месте, где решили встретить весну. Вокруг дерева устраивают хороводы, поют песни о весне.