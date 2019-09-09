Соратники Зеленського показали, як вивозили полонених з Москви (фото)

Українські військовополонені моряки і політв'язні Кремля повернулися в Україну у суботу, 7 вересня. Їх обміняли за формулою 35 на 35. Соратники Володимира Зеленського - заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і помічник Зеленського Андрій Єрмак опублікували на своїх Facebook-сторінках фотозвіт.

На знімках видно, як Тимошенко і Єрмак зустрічають у Москві українців і летять з ними в літаку, що через пару годин приземлився на рідній землі.

Перше опубліковане фото показує 21-річного Павла Гриба, якого затримали на території Білорусі 24 серпня 2017 і таємно перевезли в Росію. Його звинуватили у підготовці теракту.

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

На зворотному шляху чиновники спілкувалися з звільненими з лещат Кремля полоненими, у тому числі і з режисером Олегом Сенцовым.

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Вже в Борисполі українських героїв особисто зустрічав президент України, журналісти, а також рідні, які чекали на своїх коханих людей.

Обмін полоненими (фото: facebook.com/kirill.timoshenko)

Якщо моряки потрапили в полон у листопаді минулого року, то Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали в Криму ще в травні 2014 - вони провели в ув'язненні більше п'яти років.

До речі, Уляна Супрун розповіла про серйозні наслідки перебування в неволі.

Раніше ми писали, що політв'язень Павло Гриб дав перше інтерв'ю після звільнення.