У соратника Ляшко народилася двійня: фото щасливого нардепа

13 червня соратник Ляшко, нардеп з "Радикальної партії" Сергій Рибалка вдруге став батьком. Дружина 40-річного депутата народила двійню. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні у нас з Анастасією Байбородіною народилося двоє козаків! Кохана, дякую тобі безмежно за це неймовірне щастя", - написав нардеп, опублікувавши відповідний знімок.

Сергій Рибалка став батьком двійні (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

Підписники пораділи за нардепа і обсипали його найкращими побажаннями:

Вітаємо! Нехай ростуть на радість рідним.

Вітаємо батьків! А Ваші козаки хай ростуть здоровими і щасливими, під мирним українським небом!

Доброї долі, добрих людей, міцного здоров'я! Будьте щасливі!

Сергій Рибалка став батьком двійні (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

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