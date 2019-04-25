Вам повідомили в соціальній мережі: скандал MARUV з МАУ отримав продовження

MARUV отримала відповідь від Міжнародних українських авіаліній після того, як опублікувала відео з розповіддю про те, як її обікрали в аеропорту "Бориспіль". У артистки з валізи зникли дорогі окуляри і прикраси.

В авіакомпанії відреагували на скаргу співачки і пообіцяли компенсувати втрачені речі.

"MARUV, привіт. Дуже шкода, що Вам довелося зіткнутися з подібною ситуацією. Навантаженням багажу займаються співробітники аеропорту і авіакомпанія не має до нього доступу, і несе матеріальну відповідальність згідно конвенції ІАТА. У разі, якщо виявляється розтин валіз, ми просимо звертатися у відділ розшуку Lost and Found аеропорту прибуття для складання акта про неналежне перевезення. Про всі дії необхідні для отримання компенсації ми повідомили Вам в соціальній мережі Instagram", - написав представник МАУ на сторінці співачки в Facebook.

MARUV обікрали в аеропорту (YouTube/Прес-центр газети КП в Україні)

Також MARUV попросили дочекатися офіційної відповіді з рішенням. Це вже не перший інцидент в аеропорту з MARUV. Раніше артистка заявила, що під час перельоту Тель-Авів – Київ з її валізи пропала біжутерія, а в цей раз – окуляри за 500 євро і сережки Сваровські. Вона звинувачує в крадіжці працівників Міжнародних українських авіаліній, так як обидва рази літала їх літаками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу. Вона записала обурене відео, в якому поскаржилася, що її обікрали вже двічі і зламали валізи.

MARUV обікрали в аеропорту "Бориспіль" (Колаж РБК-Україна)

А також розповідали про те, що MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка і повідомила, що ніколи не зможе йому пробачити.