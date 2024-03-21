Соня Морозюк впервые откровенно рассказала о бывшем муже с Волыни и "спонсорстве"

Что известно о прежнем браке Морозюк

В рамках разговора с Морозюк Гордон упомянул о ее бывшем муже.

Согласно информации журналиста, Роман Залипа - родом с Волыни и занимается строительством.

Пара вступила в брак в декабре 2022 года, но уже в сентябре 2023 года получила официальный развод (при этом тогда художница уже встречалась с Гринкевичем).

Говорят, что именно от бывшего мужа у девушки остался недешевый Porsche. В то же время в социальных сетях девушка ранее писала, будто приобрела эту машину 2015 года выпуска за собственные средства (около 33 тыс. долларов).

Изменила ли художница бывшему с Гринкевичем

Вспомнив о Романе-бизнесмене с Волыни, Гордон задал вполне логичный вопрос - разбил ли роман с Гринкевичем предыдущий брак Морозюк.

"Вы говорили, что с Гринкевичем встречались пять месяцев, два из которых были обручены. Предложение от него вы получили в октябре 2023 года. Так что получается, что как минимум два месяца вы с Гринкевичем встречались, состоя в браке с другим Романом. Значит ваш брак с Романом с Волыни разбил Роман Гринкевич, с которым вы изменяли тогдашнему мужу?" - уточнил журналист.

На это художница ответила, что "не говорила бы таких громких слов, типа изменяла".

"Я никому не изменяла. У меня был брак. Мы завершили отношения, но, к сожалению, вы понимаете, что из-за войны много разводов и расторгнуть брак официально - это занимает какой-то промежуток времени", - подчеркнула девушка.

Она припомнила, что должна была "встать в очередь" для якобы налаживания отношений с бывшим мужем, согласно официальной процедуре.

"Это процесс. Но параллельно я ни с кем отношения не строила. Я завершила эти отношения. Начала другие. Так все и случалось. Параллельно я никогда ни с кем не встречалась, потому что ну это не моя история вообще", - объяснила женщина.

Разговор Морозюк с Гордоном (скриншот: youtube.com/@Gordonua)

На вопрос, почему именно Морозюк разошлась с Романом с Волыни и кто на самом деле от кого ушел, девушка ответила, что это было общее решение.

"Мы приняли такое решение - завершить отношения. Я не буду вдаваться в подробности, но... ну так случилось... К сожалению или к счастью, не знаю, но так случилось", - подытожила художница.

Был ли у Морозюк "спонсор"

Во время разговора Гордон упомянул также, что ранее блогер Богдан Беспалов утверждал, будто бы за Морозюк "стоят серьезные люди", ведь она тайно встречалась со "спонсором" - братом замминистра экономики, который был на 15 лет старше девушки и "обеспечивал" ее финансами и связями.

"Получается, что с этим братом замминистра экономики вы встречались, когда были в браке с бизнесменом Романом с Волыни? Потому что я немного запутался", - спросил журналист.

В то же время Морозюк ответила, что у нее "был брак", а слово "спонсорство" она бы вообще не ставила рядом со своей фамилией.

"Потому что никто никогда не спонсировал мое творчество, мое искусство, мою карьеру. Я же написала даже в своем сообщении в Инстаграмме, что тот, кто имеет доказательства того, что кто-то за меня где-то заплатил за продвижение моей карьеры... Покажите этот факт", - подчеркнула девушка.

Кроме того, она предложила переписать свой Porsche на того, кто сможет доказать тот факт, что "кто-то ей в чем-то помог".

"Да, я была в браке. Мне кажется, что это вообще замечательно. Мне 25 лет. Я взрослый человек. Я встречалась с парнем, но он не на 15 лет старше и на тот промежуток времени его брат не был заместителем министра экономики", - признала Морозюк.

В то же время она добавила, что вообще не понимает историю о "параллельных отношениях".

"У меня - отношения, пауза, отношения, пауза, брак, пауза, отношения. У меня никогда не было параллельных историй", - подытожила художница.