На Солнце произошли мощные вспышки: когда украинцев будет "штормить"
Магнитные бури происходят из-за вспышек на Солнце, поэтому такие сообщения ученых вызывают у людей беспокойство. Стоит ли волноваться из-за последних вспышек на Солнце и когда ожидать магнитные бури в Украине?
Когда будут магнитные бури в конце февраля и какой мощности, как сохранить здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
За последние дни на Солнце было зафиксировано четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, одна из них достигла высокого уровня. И хотя такие вспышки могут вызвать возмущения и нарушения работы средств связи, сейчас ученые не видят серьезной угрозы из-за отсутствия выбросов корональной массы.
Во время вспышек на Солнце происходит выброс в пространство большого количества заряженных частиц, которые быстро перемещаются в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Мощность магнитных бурь зависит от количества выбросов и направления их движения.
Солнечная активность в ближайшее время будет умеренной, хотя вспышки самого высокого класса Х не исключаются.
"Последние данные из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США свидетельствуют о повышенной солнечной активности. Серия мощных вспышек на Солнце может вызвать геомагнитные бури на Земле", - предупреждают ученые.
Прогноз магнитных бурь на 26-28 февраля
26 февраля. Ожидается магнитная буря слабой интенсивности, К-индекс 3 балла с вероятным повышением вечером.
27 февраля. Магнитная буря средней интенсивности, К-индекс 4. Незначительное ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеозависимые люди.
28 февраля. Ожидается магнитная буря средней интенсивности, К-индекс 4 с вероятным повышением показателей до бури красного уровня.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз даже за сутки. Поэтому ученые рекомендуют следить за обновлениями и предупреждениями.
Как магнитная буря влияет на человека
В дни сильных магнитных бурь большинство людей испытывает ухудшение самочувствия, слабость, снижение работоспособности, подавленное психологическое состояние.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Бессонница
- Слабость
- Сонливость днем
- Быстрая утомляемость
- Снижение концентрации и работоспособности
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Скачки давления
- Проблемы с сердцебиением
Как защитить свой организм в дни магнитных бурь
Врачи рекомендуют в такие дни более внимательно относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и придерживаться нормального распорядка дня.
Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки
Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.
Пить достаточно воды в течение суток
Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
Снизить физическую активность
Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами
Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.
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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, EarthSky.
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