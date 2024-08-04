Солнце и Луна подарят "Печатки счастья". Астролог дала подробный прогноз на 4 августа

4 августа наступит Новолуние, а вместе с ним будут "властвовать" ретроградный Меркурий и энергия Солнца. Астролог Катерина Соловьева рассказала, что в этот день следует отказаться от определенных цветов и соблюдать важные запреты.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) она составила подробный прогноз на воскресенье и объяснила, что нужно делать в этот день.

Астроподсказки на 4 августа

Этот день будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

Не стоит открывать бизнес, заключать брак, рассматривать судебные дела, совершать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства.

Из-за теневого периода ретро Меркурия на 4 августа не стоит планировать ничего важного.

"4 августа в 14:13 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния.

Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - отметила Соловьева.

"Особенно благоприятный для этого первый час первых суток, то есть с 14:13 до 15:13 по Киеву", - добавила она.

Астропрогноз на 4 августа (иллюстрация: GettyImages)

Кроме этого, 4 августа, в день Солнца, Луна будет во Льве в сочетании с Солнцем, управляющим этим Новолунием, для которого это - лучшее положение. Оба светила, рассказала астролог, в момент Новолуния будут создавать по одной "Печатки счастья" каждое.

"Это означает, что все задуманное будет иметь мощный импульс для реализации и получит долгосрочные перспективы для роста материального и финансового благополучия. Все, что касается детей, развлечений, романтических приключений, азарта, хобби, творчества, лидерства, будет в фокусе", - пояснила Соловьева.

"Поскольку Новолуние состоится во время теневого периода ретроградного Меркурия, лучше уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не начинать новые процессы", - также добавила она.

Что запрещено в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Главные советы астролога на воскресенье

4 августа наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, касающихся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - предупредила Соловьева.

"Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству. Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами" , – резюмировала она.