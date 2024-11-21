Солнце вернет счастье в жизнь этих знаков Зодиака. Кого ждет период большой радости
Солнце подарит месяц счастья только пяти знакам Зодиака. В период до 21 декабря их ждет период чудес и радости.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака ждать счастья.
"21 ноября Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️", - рассказала астролог.
Солнце будет находиться в девятом знаке Зодиака до 21 декабря 2024 года.
Положительное влияние в период с 21 ноября по 21 декабря ощутят представители следующих знаков Зодиака:
- Овен
- Лев
- Стрелец
- Весы
- Водолей.
Внимательными с действием дневного светила в этот период следует быть:
- Рыбам
- Близнецам
- Девам.
"Это - нейтральное положение для дневного светила, но здесь оно усиливает дар предвидения, предпринимательские способности, лидерские качества, энтузиазм, оптимизм, расширяет возможности и горизонты. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, азартом, творчеством, руководящими должностями", - объяснила астролог.
"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества", - добавила она.
Астрологический прогноз на 21 ноября (иллюстрация: freepik.com)
Кроме того, 21 ноября наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.
"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - пояснила астролог.
"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила она.
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