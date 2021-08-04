Сомельє назвав найкорисніше і найсмачніше вино: дуже приємно пити

Яке вино найкорисніше

Окрім червоного вина, варто звернути увагу й на інші. Наприклад - на так зване Orange wine (оранжеве) або Amber wine (бурштинове).

Це вина з білих сортів винограду, які настроюється на мезгі, і теж є корисними.

У білих винах, каже сомельє, теж є мікроелементи, але вони не настоюються на мезгі, тому вітамінів там практично немає.

"Але їх дуже приємно пити охолодженим і поєднувати з іншими стравами, ніж червоні вина", - додав експерт.

Як правильно пити "напій богів"

Прості білі вина сомельє радить охолоджувати до 8-10 градусів, більш дорослі та складні - до 12-14 градусів.

"Червоні вина теж я рекомендую трошки охолоджувати. На півгодини поставте в холодильник чи відерце з льодом та водичкою на 5-7 хвилин. Більш прості вина варто охолодити до 15 градусів, а максимум до 20 градусів", - розповів Кравченко.

Вино називають "напоєм богів" (pexels.com)

Що впливає на смак вина

Цікаво, що на смак вина, окрім температури, впливає посуд.

Сомельє каже, що у білого тюльпаноподібного келиха об'ємом приблизно 560 мл повинно бути дуже тонке скло. Адже суть келиха - це ідеально та тонко розкрити вино: його смак, колір та аромат.

"Чим червоне вино темніше, тим воно молодше. З часом воно світлішає. З білими винами навпаки - у більш молодому віці вино світло-солом’яного кольору, а з віком оксидується і набуває більш золотистого чи янтарного кольору. Крім того, у вин є термін життя. Якісь вина живуть 100 років, але більшість вин у світі розраховані на те, щоб їх вживали тут і зараз, тобто умовно протягом 3-5 років 90% вин треба випивати", - говорить винний експерт.

Також на споживання вина впливає час доби.

Річ у тім, що зранку наш мозок та рецептори працюють дещо по-іншому, тому у цей час ми яскравіше сприймаємо будь-який смак.

Крім того, багато чого залежить від нашого настрою.

"Ми можемо пити те саме вино, але в іншій компанії, в інший час доби, в іншу пору року, за різної температури, і воно по-різному на нас впливає. Якщо ви привезли вино з іншої країни, то краще декілька тижнів потримати його у темному місці і лише потім відкривати", - резюмував сомельє.