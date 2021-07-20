Соломія Вітвіцька показала, чим займається після ДТП: пішла на тренування з боксу

Це перший укол з необхідних двох - наступна доза буде наприкінці липня. Соломія вакцинувалася препаратом Pfizer прямо на роботі, де прищеплювали всіх співробітників. Ведуча зізналася, що не реєструвалася на вакцинацію, але вирішила просто терпляче дочекатися своєї черги.

"Подумала, що краще нехай спочатку зроблять її тим, кому вона важливіша. Чекала, коли до мене черга дійде. І ось, коли почалася вакцинація великих підприємств, у мене з'явилася можливість зробити щеплення від COVID-19 на каналі "1+1", де я працюю", - розповіла вона.

Соломія Вітвіцька вакцинувалася від COVID - 19 (фото: прес-служба "1+1")

Вітвіцька додала, що процес вакцинації був дуже швидким - "всього за три хвилини", і навіть не треба було підписувати жодної угоди з лікарем.

Телеведуча зазначила, що у неї не виникало ніяких вагань і побоювань щодо вакцинації, та й мама ведучої вже отримала дві дози вакцини від COVID-19, і більшість друзів теж отримали щеплення.

Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба "1+1")

"Я взагалі нічого такого подібного не боюся. Звісно, я читала, що у деяких людей виникають певні тимчасові проблеми після щеплення, але особисто я взагалі не переживала. Добре почувалася після цього, навіть того ж дня пішла на тренування з боксу (звісно, тренування пройшло у легкій формі), хоча лікар попереджає, що декілька днів краще уникати спорту і великих фізичних навантажень", - сказала Соломія.

Відео: Соломія Вітвіцька вакцинувалася від коронавірусу

Після вакцинації знаменитість вирушила до Сваляви в санаторій.

"Моя подруга, котра мешкає в Лос-Анджелесі, зараз з родиною приїхала в Україну, у санаторій відпочити. І запросила мене до них приїхати, щоб разом провести час. Ми катались на квадроциклах, дивилися неймовірні краєвиди, захід сонця. А також відвідуємо різні процедури. Вони мені допомагають відновитися після аварії", - розповіла вона.

Соломія Вітвіцька вирушила на відпочинок у Закарпаття (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)